Cien años de compromiso con la justicia social: los Graduados Sociales celebran su centenario

Este año se cumple un siglo desde el nacimiento de una de las profesiones más estrechamente vinculadas al bienestar laboral y social en España: la de Graduado Social. Con motivo de este importante aniversario, el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante, presidido por D. José Crespo Pérez, destaca el papel esencial que estos profesionales desempeñan como garantes del equilibrio entre trabajadores, empresas y administraciones públicas.

«El Graduado Social es, hoy por hoy, un experto en relaciones laborales y en materia social, un profesional altamente cualificado que conoce en profundidad la legislación laboral, la seguridad social y la gestión de recursos humanos», afirma Crespo. Desde sus orígenes, la profesión ha evolucionado al ritmo de las transformaciones del mercado de trabajo y de las normativas que lo regulan, adaptándose a las nuevas realidades económicas, tecnológicas y sociales.

Los actuales titulados en Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos heredan una tradición de servicio y mediación que comenzó hace cien años, pero que mantiene plena vigencia. Su labor no se limita al asesoramiento en materia laboral o de seguridad social: también pueden representar y defender a las partes en los juicios laborales y de seguridad social, desempeñando un papel clave en la resolución de conflictos y en la garantía de los derechos de empresas y trabajadores.

En palabras de Crespo, «toda empresa, independientemente de su tamaño, y todo profesional autónomo debería contar con el asesoramiento de un Graduado Social. En un entorno normativo tan cambiante, su intervención es garantía de seguridad jurídica, eficacia y cumplimiento». Su formación integral les permite ofrecer soluciones adaptadas a cada caso, contribuyendo al desarrollo de políticas de recursos humanos justas y sostenibles.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante recuerda también la importancia de la colegiación obligatoria como una garantía de profesionalidad y calidad. «La colegiación no es solo un requisito formal, sino un compromiso con la excelencia», señala Crespo. «Los colegiados están sujetos a normas deontológicas estrictas, cuentan con formación continua y ofrecen al cliente la confianza de que su graduado social está avalado por una institución que vela por el buen ejercicio profesional».

En este centenario, el Colegio alicantino refuerza su compromiso con la sociedad, impulsando actividades formativas, jornadas y colaboraciones con instituciones públicas y privadas. Su objetivo: seguir consolidando una profesión que, a lo largo de cien años, ha demostrado ser esencial para el equilibrio del sistema laboral español.

Cien años después, los Graduados Sociales siguen siendo la voz experta que traduce la complejidad de las leyes laborales a un lenguaje práctico y humano. En un tiempo en que la estabilidad y la justicia en el trabajo son más necesarias que nunca, su figura emerge como un aliado imprescindible para empresas, trabajadores y autónomos.