El CITOP de Alicante reconoce a Adolfo Hernández Moya y a sus colegiados veteranos

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante (CITOP) celebró, en la tarde del pasado 26 de septiembre, un emotivo y significativo evento en la Universidad de Alicante (UA), combinando el reconocimiento a las dilatadas trayectorias profesionales con la mirada puesta en el futuro de la Ingeniería Civil.

El acto central de la jornada fue la entrega de las Insignias de Plata a aquellos Colegiados que han superado los 25 años de dedicación y pertenencia a la corporación, un símbolo de compromiso y servicio a la Ingeniería Civil y a la sociedad. La ceremonia, por tanto, rindió tributo a una generación de profesionales que han cimentado el desarrollo de infraestructuras en la provincia de Alicante, en el resto de España y fuera de nuestras fronteras.

Presencia institucional

La relevancia del evento se vio reforzada por la nutrida presencia de destacadas figuras del ámbito académico y profesional, poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre la Universidad y el Colegio. La mesa presidencial contó con Eduardo Francisco Vílchez López, Decano del CITOP Alicante; Salvador Ivorra Chorro, Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la UA; Josué Antonio Nescolarde Selva, Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante; Marina Micó Oca, Jefa de Estudios del Grado en Ingeniería Civil de la UA; Antonio José Tenza Abril, Director del Departamento de Ingeniería Civil de la UA; y Juan Carlos Domingo Pinillos, Director de Cimbra, la revista impresa y online del CITOP.

Colegiados homenajeados junto con el decano, Eduardo Vílchez. / .

Este último destacó la importancia de la Ingeniería Civil en todos los ámbitos de la vida social y económica de la provincia de Alicante, así como la necesidad de divulgación del trabajo de nuestros Ingenieros, a través de plataformas como Cimbra.

La reivindicación de la mujer en la Ingeniería

Un componente central y especialmente aplaudido de la jornada fue el espacio dedicado a la reivindicación del papel de la mujer en la Ingeniería Civil. El evento sirvió como plataforma para visibilizar el talento y el liderazgo de la mujer en un sector tradicionalmente ocupado por hombres.

De izquierda a derecha: María Mercedes Aniorte Soler, vicedecana del CITOP; Rosa Rozas Torrente; María Asunción Álvarez Amorós; Jacinta Asunción Galiano Ibarra; María Teresa Durá Riquelme; Verónica Cerezo Peral, vocal de CITOP. / .

Las destacadas colegiadas que intervinieron ofrecieron una profunda reflexión sobre los retos superados y los futuros a afrontar. Las Ingenieras participantes fueron Rosa Rozas Torrente, María Asunción Álvarez Amorós, Jacinta Asunción Galiano Ibarra, María Teresa Durá Riquelme, María Mercedes Aniorte Soler (Vicedecana del CITOP Alicante) y Verónica Cerezo Peral (Vocal del CITOP Alicante). Sus intervenciones enfatizaron la necesidad de seguir impulsando la igualdad de oportunidades, eliminar barreras de género y fomentar las vocaciones de mujeres en las carreras STEM.

Homenaje a Adolfo Hernández Moya

El momento más solemne de la jornada fue el homenaje a Adolfo Hernández Moya, quien recibió la Insignia de Oro del Colegio por alcanzar sus 50 años de Colegiación. Este reconocimiento, el máximo galardón de la institución, simboliza una vida dedicada a la profesión, sirviendo de inspiración para las nuevas generaciones de Ingenieros.

Su carrera profesional se inició en 1974 al obtener la plaza de Jefe del Servicio de Vialidad y Residuos en el Ayuntamiento de Avilés. En este rol, su mayor logro fue impulsar la creación de COGERSA (Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias) antes de 1988, un proyecto pionero a nivel nacional para la gestión integral de residuos de una Comunidad Autónoma.

El decano del CITOP de Alicante, Eduardo Vílchez, junto al homenajeado, Adolfo Hernández. / .

De forma simultánea, cofundó TECNIA INGENIEROS, S.A., una consultora de Ingeniería con expansión internacional. Desde allí, lideró proyectos de gran envergadura como trazados de autovías, saneamientos integrales (Cuenca del Nalón) y proyectos medioambientales, como la restauración de las dunas del Espartal y el Proyecto de La Senda del Oso.

En el año 2000, se trasladó a Alicante para asumir la Dirección Técnica del Grupo NUEPRO, donde supervisó la construcción de más de 7.000 viviendas y el desarrollo de importantes planes parciales y obras civiles en la Costa Blanca. Tras una última etapa en consultoría, se jubiló en 2011, dejando un legado significativo en el sector público y privado de la Ingeniería española.

El encuentro se consolida así como una cita ineludible que, además de honrar el pasado, proyecta con optimismo un futuro profesional más fuerte para la Ingeniería Civil alicantina.