El COAT de Alicante lidera el salto digital: la Arquitectura Técnica de la provincia se forma en BIM, IA y sostenibilidad

La Arquitectura Técnica en España, representada por su Consejo General (CGATE), ha entrado en una fase de aceleración tecnológica decisiva, demostrando su firme compromiso con la formación continua y su posición a la vanguardia en el uso de las nuevas herramientas digitales. Este impulso se materializa a través de un ambicioso programa nacional de formación diseñado para integrar las competencias digitales avanzadas y la Inteligencia Artificial (IA) en el ejercicio profesional.

Este programa forma parte de la iniciativa «Generación D», impulsada por Red.es, una entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su meta esencial es dotar a los profesionales de las herramientas más modernas para garantizar la mejor prestación de servicios a la ciudadanía.

El programa es de carácter transversal y multisectorial, y cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros. Estas actuaciones están financiadas por los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo general es formar a 80.000 profesionales de diferentes sectores incluyendo, entre otros, la Arquitectura Técnica.

La gestión de la formación corre a cargo de Unión Profesional (UP), que agrupa a 36 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal. El colectivo de la Arquitectura Técnica, que suma 46.311 colegiados en España, ha fijado el objetivo de formar a 2.550 profesionales antes del 30 de junio de 2026.

Este programa no solo beneficia al profesional, sino que garantiza a la sociedad en general que contará con profesionales de confianza formados a la vanguardia de las tecnologías. La aplicación del conocimiento científico-técnico de los Arquitectos Técnicos, potenciado por la digitalización, se traduce en una mayor competitividad y productividad para el sector de la edificación.

Para el cliente final, esto significa resultados tangibles: sus técnicos de referencia están capacitados para impulsar potenciales reducciones de plazo y costes en las obras, garantizar una mejora significativa en la calidad y seguridad de las construcciones, y liderar activamente la edificación sostenible al dominar herramientas como el Análisis del Ciclo de Vida y la Huella de Carbono. La formación es un factor clave para mejorar el servicio ofrecido a la ciudadanía.

Plan de estudios diseñado por expertos

El plan de estudios, diseñado por expertos del sector, está estructurado para ser totalmente sin coste para los profesionales. La duración total es de 150 horas bajo una modalidad híbrida y flexible (online y presencial), impartiéndose a un ritmo que se adapta al profesional.

La formación se basa en el Marco Europeo DigComp 2.2. El curso se divide en dos grandes bloques:

1. Bloque común: este bloque está diseñado con contenidos generales que se aplican a todas las profesiones, cubriendo desde la gestión de datos e Inteligencia Artificial, comunicación y colaboración digital, seguridad, hasta la resolución de problemas técnicos.

2. Bloque específico: adaptado exclusivamente a las necesidades de la Arquitectura Técnica. Diseñado para conectar la forma clásica de trabajar con las innovaciones tecnológicas, con el propósito de conseguir una mayor eficiencia en el ejercicio profesional del técnico.

Para asegurar que esta capacitación de vanguardia llegue a todos los profesionales, la estrategia de implementación depende de la estructura colegial. El CGATE canaliza el programa, pero su ejecución efectiva se realiza a través de los Colegios Profesionales locales adheridos.

En este contexto, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante (COATA) asume un rol crucial. Como entidad territorial, el COAT es el responsable directo de difundir y facilitar el acceso a esta formación.

Gracias al soporte del COATA, los Arquitectos Técnicos de Alicante se benefician directamente de una formación diseñada para transformar digitalmente su actividad, desde la legitimación de la firma electrónica ante notario, el visado digital, la adecuación a la Protección de Datos, hasta la gestión avanzada de la documentación final de obra con metodología BIM.

El currículo específico sitúa al Arquitecto Técnico como un líder tecnológico, capacitado en las áreas que definen la Construcción 4.0:

1. Tecnologías inmersivas y futuras: se dominan la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR), explorando sus aplicaciones prácticas en el diseño y seguimiento de proyectos. Además, la formación aborda la Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas, buscando la conexión entre los métodos de trabajo clásicos y las innovaciones tecnológicas para lograr mayor eficiencia profesional

2. Liderazgo en BIM y gestión de obras: se profundiza en la metodología Building Information Modeling (BIM) y su aplicación colaborativa.

Se enseña la gestión digital de la ejecución y documentación de la obra, incluyendo la aplicación de BIM a los procesos de control de calidad.

Se aprende a realizar mediciones y presupuestos en formato BIM, integrando presupuestos y certificaciones con el modelo digital.

Los profesionales se familiarizan con el sistema del último planificador (Last Planner System, LPS), dentro de la metodología Lean Construction, para aumentar la fiabilidad de las planificaciones, lo que implica potenciales reducciones de plazo y costes, y una mejora en la calidad y seguridad en las obras.

3. Sostenibilidad y digitalización del patrimonio: la Arquitectura Técnica asume su rol en la sostenibilidad.

Se enseña el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y la huella de carbono, metodología esencial para identificar y cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales de un edificio a lo largo de su ciclo de vida.

Se exploran los gemelos digitales y la fotogrametría, cruciales para la aplicación de la metodología BIM en la documentación y gestión del parque edificado existente (edificios ya construidos).

El Arquitecto Técnico del mañana: su técnico de confianza

El Arquitecto Técnico de hoy, con el respaldo incondicional de su Colegio, está dispuesto a transformar su actividad mediante la digitalización. Gracias a su compromiso con la formación continua y el soporte directo que ofrece el COAT de Alicante, el profesional no solo posee una sólida base técnica, sino que es un experto preparado para aplicar la IA, el BIM colaborativo, y las tecnologías de inmersión, liderando la edificación sostenible y digital del mañana.

En última instancia, este esfuerzo formativo asegura a la sociedad de Alicante tener en el Arquitecto Técnico a su técnico de confianza, capaz de utilizar las herramientas más modernas para supervisar la seguridad, impulsar la sostenibilidad, y garantizar la mejor prestación de servicios a la ciudadanía.