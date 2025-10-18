El COGITI de Alicante participa en UPRO, el primer programa nacional de formación en competencias digitales exclusivo para profesionales

Unión Profesional anuncia el lanzamiento de Upro, el Programa de Formación en Competencias Digitales pensado por y para profesionales, una iniciativa sin precedentes en España cuyo plazo de inscripción ya está abierto para todos los profesionales. Si eres Ingeniero Técnico Industrial en cualquiera de las especialidades o Graduado en Ingeniería según la orden CIN/351/2009 puedes formarte desde ya mismo en Competencias Digitales con el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante a través de Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de Españ a en colaboración con Unión Profesional y Red.es

Estas actuaciones forman parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Cuenta con un presupuesto de 200 millones a través de una subvención a Unión Profesional para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales. Las actuaciones, que permitirán formar a cerca de 80.000 profesionales en materia de digitalización e IA, están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la inversión 3 del Componente 19, Plan Nacional de Competencias Digitales.

Contenidos formativos alineados con la realidad profesional

El programa Upro que se desarrollará entre octubre de 2025 y junio de 2026, es una formación transversal y específica, aplicable desde el primer día, con especial foco en inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevas herramientas digitales. Abarca un itinerario completo que incluye desde la gestión del tiempo, el liderazgo digital y las metodologías ágiles, hasta el uso avanzado de herramientas colaborativas como Microsoft 365, Google Workspace, Power BI, Power Platform, Copilot y CRM.

También se abordan áreas clave como la inteligenciaartificial, incluyendo la IA generativa y su integración en el entorno Microsoft 365, el análisis y la gobernanzadel dato, la seguridaddigital, el marketingdigital y la e-administración. Además, se fomenta la innovación, el pensamiento estratégico, el liderazgo del cambio y la capacidad de adaptación en entornos profesionales cada vez más digitales, diversos y complejos.

Sobre Unión Profesional

Unión Profesional es una asociación creada en 1980, con el objetivo de defender los intereses comunes de las profesiones y la consecución coordinada de las funciones de interés social.

Actualmente, representa a 36 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito nacional, de ocho sectores de actividad (jurídico, económico, sanitario, social, científico, docente, arquitectura e ingenierías) que, juntos, aglutinan a más de 1.200 colegios y delegaciones territoriales y más de 1.700.000 profesionales colegiados en territorio español.