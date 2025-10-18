El COIICV destaca el papel esencial de la ingeniería informática en la sociedad digital

La transformación digital está redefiniendo cómo las personas viven, trabajan y se relacionan. Detrás de cada avance tecnológico existe un trabajo invisible que permite que todo funcione con seguridad, ética y fiabilidad. Ese papel lo desempeñan los profesionales de la ingeniería informática, consolidando la disciplina como un pilar estratégico para el desarrollo de la sociedad digital.

Su impacto abarca desde la protección de datos personales hasta la supervisión de algoritmos, pasando por la gestión de infraestructuras críticas y la creación de soluciones inteligentes que optimizan procesos en todos los sectores. Sin embargo, su aportación va mucho más allá de la técnica: construye confianza en un entorno cada vez más dependiente de la tecnología.

Según Alejandro Blasco, presidente del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV), los profesionales de la ingeniería informática son indispensables para asegurar que la tecnología cumpla su función de manera eficiente, segura y ética. «Nuestra labor excede el diseño de soluciones técnicamente factibles: nos aseguramos de que éstas respondan a necesidades reales y se apliquen con responsabilidad social», señala.

Las personas, en el centro

La transformación digital solo tiene sentido si mejora la vida de las personas y soporta el desarrollo de las empresas. Desde la atención sanitaria digital hasta la educación online o la gestión pública, la ingeniería en informática interviene en todas las actividades que facilitan la evolución de los negocios sin perder de vista la inclusión, la accesibilidad y la equidad. La tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que, bien diseñada, puede reducir brechas sociales, ofrecer nuevas oportunidades y conducir a las organizaciones hacia la excelencia.

La ingeniería informática impulsa la transformación digital y le otorga sentido y dirección. / INFORMACIÓN

En este contexto, los ingenieros e ingenieras en informática equilibran la automatización con control humano. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede optimizar decisiones y procesos, pero requiere supervisión técnica y ética para evitar sesgos, proteger derechos fundamentales y garantizar que sus resultados sean comprensibles y justos. Esta responsabilidad recae sobre quienes diseñan, auditan y mantienen los sistemas digitales.

El conocimiento técnico de los profesionales del ámbito de la ingeniería en informática se combina con una visión estratégica que permite anticipar riesgos, detectar vulnerabilidades y aplicar estándares de calidad.

Tecnología con propósito

En un entorno en el que los datos son el nuevo recurso estratégico, la ingeniería informática actúa como garante del buen uso de éstos. Su papel resulta determinante en ámbitos tan diversos como la salud, la movilidad, la industria o la administración pública. Gracias a esta labor, las organizaciones pueden innovar sin comprometer la seguridad ni la confianza de la ciudadanía.

La ingeniería informática impulsa la transformación digital y le otorga sentido y dirección. Su mirada técnica, crítica y ética permite que el avance tecnológico se traduzca en un progreso social real, donde la innovación esté al servicio de las personas y no al revés.

«Vivimos una etapa en la que la tecnología soporta todas nuestras decisiones. Como profesionales de la ingeniería en informática, tenemos la responsabilidad de garantizar que la tecnología sea una aliada del desarrollo social. Solo así lograremos una sociedad digital más segura, inclusiva y sostenible», concluye Blasco.