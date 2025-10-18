El Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de Alicante, la garantía de las operaciones inmobiliarias

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria es la garantía para los consumidores de que sus colegiados y asociados son los profesionales verdaderamente preparados para guiarlos en el proceso de un alquiler o una compraventa de una vivienda o cualquier tipología de inmueble. La institución colegial les proporciona la formación, los servicios y los seguros necesarios para ello.

En cuanto a la formación, ofrece la cualificación necesaria y los requisitos para inscribirse en el Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria de la Comunidad Valenciana, trámite esencial que garantiza la idoneidad y la seguridad jurídica para asesorar a los ciudadanos en una operación inmobiliaria.

Precisamente COAPI Alicante inicia este mes de octubre su quinta edición de su Curso de Agente Inmobiliario que capacita para poder inscribirse en este registro. Las cuatro primeras ediciones de este curso registraron un gran éxito tanto por el número de alumnos como por el grado de satisfacción de estos, debido a la excelencia de los ponentes y a la variedad de temáticas abordadas en las clases. Los contenidos que se abordan en el curso, que cuenta con profesores referentes a nivel nacional, abarcan la valoración inmobiliaria, el mercado hipotecario, Derecho Civil y contratación inmobiliaria o alquiler turístico. Asimismo, el alumnado recibe formación en asuntos fundamentales para el trabajo diario de un profesional del sector como el Marketing Inmobiliario, el Registro de la Propiedad o la prevención del blanqueo de capitales.

Por otro lado, el colegio presta tanto a sus colegiados como asociados numerosos servicios más para su ejercicio profesional como el punto de información catastral, la corte de arbitraje, su bolsa inmobiliaria APIRED, orientación profesional o ventajas y convenios con otras empresas.

Asimismo, les facilita disponer de los seguros de Responsabilidad Civil y de Caución, también necesarios para la inscripción en el Registro obligatorio de agentes inmobiliarios. La creación de este registro en octubre de 2022 sirvió para ordenar el sector de intermediación inmobiliaria, que estaba totalmente desregulado y tenía como consecuencia la desprotección del ciudadano, así como para evitar determinadas malas prácticas. En esta línea, COAPI Alicante, como entidad que ha actuado como aliada para esta regularización, ha experimentado un importante crecimiento desde su puesta en marcha.

Marifé Esteso, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, reconoce la importancia que ha tenido este registro para la profesión y para el sector en general. Además, insiste en que para llevar a cabo una operación inmobiliaria con las debidas garantías para la dos partes implicadas, lo mejor es contar con el asesoramiento de un profesional, «pues un Agente de la Propiedad Inmobiliaria tiene una titulación oficial y formación concreta del sector y, al estar colegiado, actúa sometido y velando el código deontológico de su profesión, y mediará por la resolución de los conflictos entre las partes si así fuera necesario», concluye.