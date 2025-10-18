Detectives privados colegiados, garantía profesional para las empresas

Ante el aumento alarmante del absentismo laboral en España, las empresas están buscando formas eficaces y legales de proteger sus recursos y garantizar la igualdad entre los trabajadores. En este marco, la participación de un detective privado colegiado se establece como un recurso legítimo y socialmente requerido.

Los detectives privados son los únicos autorizados para realizar investigaciones sobre comportamientos de carácter privado, incluidos aquellos relacionados el ámbito laboral, en virtud del artículo 48 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada. Su trabajo posibilita que las empresas obtengan datos verídicos y documentados, siempre en el marco de la ley y respetando los derechos fundamentales.

El fraude en las bajas laborales implica un daño para la economía de las empresas y el sistema de seguridad social. Los Detectives Privados, contribuyen a identificar conductas y evitar acciones irregulares dentro de la empresa. Varios estudios evidencian que su uso disminuye significativamente las ausencias injustificadas y las bajas simuladas

Según ha afirmado el Tribunal Supremo y la jurisprudencia española de manera reiterada, las pruebas presentadas por detectives privados tienen plena validez judicial. La contratación de Detectives Privados colegiados asegura que estos se rigen por un código ético y de buenas prácticas y en caso de mala praxis, respondería ante el Colegio Profesional.

El Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana (CODPCV) promueve la colaboración con entidades públicas y privadas, el aprendizaje constante, para establecer un modelo de investigación privada que sea transparente, ético y beneficioso para la sociedad.