«El economista tiene que ser versátil, ético y preparado para gestionar la incertidumbre»

En un contexto económico marcado por la transformación digital, la sostenibilidad y los cambios constantes en los modelos de negocio, la figura del economista cobra más relevancia que nunca. Conversamos con Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de Alicante, sobre los principales retos que afronta la profesión y el papel que desempeña la institución en el impulso del talento y la excelencia profesional.

¿Cuál diría que es hoy el principal reto al que se enfrenta el economista?

Vivimos en un escenario económico globalizado, complejo y cambiante. El economista actual no puede limitarse al análisis financiero o contable, sino que debe ser un profesional versátil, capaz de interpretar datos, comprender entornos digitales, y aportar valor en la toma de decisiones estratégicas. La incertidumbre se ha convertido en una constante, y nuestro reto es ofrecer certezas basadas en el conocimiento, la evidencia y la ética profesional.

¿Cuál diría que es hoy el principal reto al que se enfrenta el economista?

Vivimos en un escenario económico globalizado, complejo y cambiante. El economista actual no puede limitarse al análisis financiero o contable, sino que debe ser un profesional versátil, capaz de interpretar datos, comprender entornos digitales, y aportar valor en la toma de decisiones estratégicas. La incertidumbre se ha convertido en una constante, y nuestro reto es ofrecer certezas basadas en el conocimiento, la evidencia y la ética profesional.

¿Cómo está cambiando el papel del economista con la irrupción de la inteligencia artificial y la digitalización?

De forma radical. La tecnología está automatizando muchos procesos, pero también está creando nuevas oportunidades. Los economistas tenemos que entender los algoritmos, el análisis de datos o el impacto económico de la IA para ayudar a las empresas y administraciones a adaptarse a este nuevo entorno. El futuro pasa por integrar la inteligencia artificial con la inteligencia humana, y ahí el economista juega un papel clave como traductor entre ambos mundos.

¿Qué papel juega el Colegio de Economistas de Alicante en este proceso de adaptación?

Nuestro papel es acompañar, formar y representar a los profesionales en todas las etapas de su carrera. Desde el Colegio impulsamos formación continua, actividades de networking, asesoramiento y apoyo al emprendimiento. También actuamos como interlocutor ante las instituciones públicas y el tejido empresarial para defender la relevancia del economista como motor del desarrollo económico de la provincia.

¿Qué iniciativas destacarías en marcha desde el Colegio?

Estamos potenciando tres grandes líneas: la formación en competencias digitales, el asesoramiento a jóvenes economistas y la colaboración con empresas y universidades. Queremos que el Colegio sea un espacio vivo, de intercambio de conocimiento, donde convivan la experiencia y la innovación. Además, promovemos la ética profesional y la transparencia, que son valores esenciales en un contexto donde la información y la reputación lo son todo.

¿Qué mensaje trasladaría a los jóvenes que hoy se plantean ser economistas?

Que el mundo necesita más economistas que nunca. La economía no es solo finanzas: es sostenibilidad, gestión de recursos, bienestar social y planificación estratégica. Les diría que aprovechen la enorme oportunidad que tienen de formarse en una disciplina que puede transformar la sociedad. Y que vean el Colegio no solo como una institución, sino como una comunidad que les apoyará en su crecimiento profesional.