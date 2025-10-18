Ejemplo de compromiso colegial

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) ha distinguido recientemente en la X Gala de la Salud al Dr. José María Ponce de León García con el premio a la Trayectoria Colegial, un reconocimiento a medio siglo de dedicación a la profesión y a su colegio profesional; por ser ejemplo de compromiso.

La vida profesional del Dr. Ponce de León se resume en una palabra: vocación. Formado en Medicina en Valladolid y en Estomatología en Madrid, ejerció durante cincuenta años en la provincia de Alicante, combinando la atención en consulta con una entrega constante a su colegio profesional. En 1975 ya ocupaba un asiento como vocal de la Junta del Colegio, al que volvería en distintas etapas siempre con un talante dialogante y prudente.

En 1991 asumió en Alicante la presidencia de la Junta Provincial del Colegio de la III Región, etapa en la que impulsó la primera sede propia en la calle Berenguer de Marquina, un hito que dio al colegio un espacio digno para formar, reunir y representar a los profesionales. También organizó en 1998 el XIX Congreso Nacional de Endodoncia en Alicante, consolidando a la ciudad en el panorama nacional.

Su labor ha sido reconocida en numerosas ocasiones: Consejero de Honor con Condecoración de Oro del Consejo General en 1998, Medalla de Oro por su presidencia en 2015, y Colegiado Honorífico de Mérito en 2010. En 2021 celebró sus Bodas de Oro con la profesión, cerrando en 2022 su consulta tras cinco décadas dedicadas a restaurar sonrisas y aliviar el dolor.

Con el reconocimiento en la Gala de la Salud de Alicante, el COEA no solo homenajea a un estomatólogo que ha dedicado cincuenta años al ejercicio profesional, sino también a un colegiado comprometido, que ha defendido con firmeza y serenidad los valores de la odontología y la estomatología alicantinas.