Éxito de la Fundación del Colegio de Médicos de Alicante en el impulso de la investigación médica

La Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (FUNCOMA), ha logrado una excelente acogida en la primera edición de su «Ayuda Extraordinaria a la Investigación Médica», una iniciativa pionera dotada con 50.000 euros, destinada a impulsar un proyecto de investigación médica de excelencia con sello alicantino, enfoque de alta relevancia clínica y potencial impacto social.

En total se han presentado 14 proyectos, procedentes de distintos hospitales, universidades y centros de investigación de la provincia. Este éxito de participación demuestra —según el presidente del COMA y del Patronato de FUNCOMA, Dr. Hermann Schwarz- «la capacidad, el talento y la vocación investigadora que existen en la provincia de Alicante y el compromiso del Colegio con la formación continua y la investigación, para que los avances científicos se traduzcan en una mejor atención a los pacientes». Avanzar en la calidad asistencial, ése es el principal objetivo. Investigar no es un fin en sí mismo: es la vía para garantizar una sanidad más segura, más humana y más innovadora.

«I Gala de Investigación Médica-Becas LUMED»

El interés por esta cuantiosa ayuda extraordinaria se une a la expectación creciente en torno al 27 de noviembre, fecha en la que se celebrará en el Palacio de Congresos de Alicante, sito en la sede del COMA, la «I Gala de Investigación Médica-Becas LUMED». El momento más esperado del evento llegará al final de la velada, cuando se desvele el nombre del proyecto ganador de los 50.000 euros de la ayuda extraordinaria de FUNCOMA. Este galardón, que nace con vocación de continuidad, forma parte del nuevo programa de becas y ayudas LUMED (acrónimo de luz y medicina), impulsado conjuntamente por FUNCOMA y la Fundación Navarro-Trípodi, con una dotación global de 170.000 euros.

El programa incluye, además de esta ayuda extraordinaria, becas para estancias formativas en centros de prestigio nacional e internacional, reconocimientos a las mejores tesis doctorales, currículums MIR y Casos Clínicos. Así, la gala del próximo 27 de noviembre, más allá de su carácter institucional será una cita imprescindible para rendir homenaje al talento investigador y clínico de la provincia de Alicante. Se trata de ofrecer los recursos necesarios para impulsar proyectos de investigación, sin olvidar la formación orientada a la excelencia médica.

Mecenazgo y compromiso social

Desde FUNCOMA se hace un llamamiento al mecenazgo de empresas e instituciones para garantizar la continuidad de las ayudas y Becas LUMED y consolidar esta apuesta por la investigación médica como un modelo de colaboración social. «El futuro de la medicina depende del conocimiento que seamos capaces de generar. La investigación necesita apoyo, recursos y compromiso», destaca el Dr. Schwarz. Las empresas y entidades interesadas pueden colaborar identificando así su marca con la excelencia científica y el compromiso social. Una alianza entre quienes dedican su vida a investigar y quienes hacen posible esa investigación: un compromiso con la vida. Un compromiso vital.

Con iniciativas como ésta, el Colegio de Médicos de Alicante reafirma su papel esencial como institución al servicio del colegiado y de la sociedad, promoviendo la ciencia, la formación y la cooperación entre profesionales para fortalecer el sistema sanitario. Es la prueba de que un Colegio Profesional puede y debe ser motor de innovación, conocimiento y en este caso, salud.

La nueva Junta Directiva del COMA combina experiencia y renovación, en una composición paritaria de 15 miembros. / INFORMACIÓN

Una Junta paritaria y renovada

El impulso de la investigación médica es una de las líneas estratégicas del actual mandato que arrancó con la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del COMA, el pasado 1 de octubre. Al frente del órgano de gobierno, el Dr. Hermann Schwarz, quien renueva la confianza como presidente del Colegio durante los próximos cuatro años, consolidando un proyecto que arrancó en 2018 y que él lidera desde diciembre de 2021.

La nueva Junta Directiva combina experiencia y renovación, en una composición paritaria de 15 miembros. Así, junto al presidente, Dr. Hermann Schwarz Chávarri, mantienen sus funciones el secretario general, Dr. José Manuel Peris Velarde; la tesorera-contadora, Dra. Isabel Prieto Erades; y las vocales Dra. María José Ramos Maestre, responsable de Medicina Primaria; Dra. María Fermina Lorente Fernández, vocal de Medicina Hospitalaria; y Dra. Natalia Acín Alcober, que representa a los Médicos Tutores y Docentes.

Por su parte, tres miembros de la anterior Junta Directiva asumen ahora nuevas responsabilidades. Es el caso del Dr. José Luis Bataller, que ostentará la Vicepresidencia Primera del Colegio; la Dra. Ana Mª Segura Paños que asumirá la Vicepresidencia Segunda; y el Dr. José Ángel Sánchez Navajas, que estará al frente de la Vicesecretaría del COMA.

El nuevo órgano de gobierno del COMA incorpora también voces y perfiles renovados. Así, el Dr. José Miguel Mataix Piñero será el vocal de Medicina Privada; el Dr. Gonzalo Chacón Oliva asumirá la Vocalía de Médicos Jóvenes y en Promoción de Empleo; la Dra. Alejandra Owono Saiz representará a los Médicos de Administraciones Públicas; la Dra. María Angustias Oliveras Valenzuela ostentará el cargo de vocal de Médicos Jubilados; la Dra. Asunción Candela Gomis será la titular de la Vocalía de Médicos Docentes de Facultades de Medicina; y la Dra. Patricia Montserrat Buendía ejercerá como vocal de Médicos de Urgencias y Emergencias.