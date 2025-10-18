ICALI, gestión 360º para una justicia ágil y cercana

Las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la vida diaria han gestado una nueva sociedad de la información que precisa de una actualización paralela en las organizaciones y entidades. Consciente de esta realidad, el ICALI trabaja para ofrecer a sus colegiados y colegiadas las herramientas necesarias que les ayuden en su día a día para cumplir con su compromiso ético de servicio al ciudadano con la profesionalidad que la sociedad merece.

En esta línea, el ICALI ha puesto en funcionamiento una nueva web con una navegación intuitiva y rápida adaptada a las nuevas dinámicas de trabajo multifuncionales, que incluye una oficina virtual para facilitar las gestiones diarias de sus colegiados y colegiadas durante el ejercicio de la profesión.

De este modo, con sólo acceder a su perfil personal en la web pueden iniciar trámites, solicitar citas y servicios, inscribirse a cursos de formación, estar al día de la actividad colegial y gestionar su agenda de guardias, una eficiente manera de trabajar en plena era digital que cuenta con la nueva web del ICALI como su principal punto de referencia. La app, disponible para descargar en cualquier dispositivo, notificará al colegiado o colegiada del estado de sus trámites, así como le permitirá informarse de las novedades del Colegio.

Tal como indica el decano del ICALI, Ignacio Gally, “nuestra visión es disponer de una herramienta de gestión online intuitiva, fácil y eficaz, un punto de referencia único para que desde cualquier dispositivo podamos estar al día de todas las novedades que nos competen, así como de los trámites necesarios en el día a día de nuestra profesión. El objetivo es que la web o app ICALI sea lo primero que consulte el colegiado o colegiada al iniciar su jornada de trabajo”.

Nueva póliza de decesos

En línea con la defensa de los derechos e intereses de sus colegiados, la Junta de Gobierno del ICALI ha lleva a cabo una reciente actuación que redunda en su beneficio y refuerza su protección y previsión social. Se trata de la firma del nuevo seguro de vida con cobertura de fallecimiento en favor de los/as familiares de los/as colegiados/as ejercientes que ha supuesto un ahorro del 36% respecto a la póliza anterior.

La nueva contratación, acordada con la aseguradora Surne Seguros & Pensiones, entrará en vigor el próximo 1 de noviembre de este año, y supone una mejora sustancial, al incorporar coberturas antes no contempladas como el incremento de la indemnización en 6.000 euros adicionales en caso de fallecimiento por accidente, alcanzando así un total de 12.000 euros en dicho supuesto. Además, incluye como novedad la atención psicológica al beneficiario/a y el asesoramiento en trámites sucesorios.

El ICALI ha puesto en funcionamiento una nueva web con una navegación intuitiva y rápida adaptada a las nuevas dinámicas de trabajo multifuncionales, / INFORMACIÓN

Atención a menores víctimas

Asimismo, la vocación de servicio al ciudadano innata a la abogacía ha promovido en el ICALI la creación de una nueva guardia específica para la defensa de menores de edad víctima de delitos que forma parte de un proyecto piloto. Esta guardia se implantará en una primera fase sólo en la demarcación de Alicante-San Vicente del Raspeig, con posibilidad de extenderse al resto de delegaciones en función de su evolución y resultados.

ICAMASC, servicio fácil y seguro

En consonancia con las anteriores actuaciones se encuentra el servicio pionero en España ICAMASC, puesto en funcionamiento desde el pasado 3 de abril, día de la entrada en vigor de la nueva ley 01/25 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia.

Una de las principales novedades de esta ley es la obligatoriedad de acudir a un medio adecuado de solución de controversias (MASC), tal como un acto de conciliación, antes de iniciar un proceso judicial, trámite que resuelve el ICAMASC con la organización y certificación dicho acto en cualquiera de sus sedes de la provincia: Alicante, Dénia, Benidorm, Villajoyosa, San Vicente, Elda, Novelda y Villena.

Desde su puesta en funcionamiento, el ICAMASC ha registrado 1.062 actos de conciliación a lo largo de toda la provincia, tanto de forma presencial como telemática, con una bolsa de letrados y letradas a disposición de la ciudadanía.

El ICALI continúa trabajando y dinamizando sus servicios, adaptando los procesos a las nuevas exigencias de la modernización tecnológica de la sociedad al servicio de sus colegiados y colegiadas.