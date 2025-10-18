Marcar la diferencia es ser administrador de fincas colegiado

En el Colegio de Administradores de fincas de Alicante fomentamos la figura del Administrador como un profesional formado en todas las áreas que abarca un edificio o complejo inmobiliario. Desde la economía al derecho, desde la arquitectura a la psicología. Éstos son pilares fundamentales que sustentan al profesional y donde los conocimientos marcan la diferencia.

El afán del Colegio es mantener el nivel de superación y adaptación a los nuevos tiempos, en lo que se refiere a tecnologías y a los relevos generacionales que suponen todo un reto empresarial. Así como mostrar las nuevas tendencias para que el Administrador se prepare a escenarios venideros como son la digitalización comunitaria, los edificios inteligentes, el ahorro, la eficiencia y sostenibilidad, todo ello de la mano de una administración orientada a su cliente.

Recientes estudios de mercado, destacan un mayor nivel de exigencia en las comunidades de propietarios, y en función de la dimensión o antigüedad de la finca, la relación, calidad y exigencia es cambiante con respecto al Administrador. El Colegio de Administradores de Fincas es consciente de que la sociedad demanda a un Administrador proactivo, transparente, comunicativo, creíble y cercano y en torno a esa figura se construye el Administrador de fincas colegiado.

Mª del Mar Rodríguez Martínez, presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante (COAFA). / jose ramon valero

También somos conscientes que el Administrador trabaja por unos intereses generales para la comunidad, que no siempre lo son para todos los comuneros, y ahí es cuando surge el conflicto, la desconfianza y hasta un trato poco respetuoso hacia su persona.

Tener un Administrador de fincas hoy en día, es algo necesario debido a la complejidad en la gestión de una comunidad de propietarios. Y, al contrario de lo que muchos piensan, no es un empleado de la comunidad, como algunos hacen sentir al decir con desdén: «te pago para eso». Triste frase que denota una involución en nuestra sociedad. El Administrador es un profesional al que contratamos para que nos asesore y administre nuestra comunidad con criterios de eficacia económica y equidad.

Son muchos los colegiados que sufren acoso de algunos vecinos y en otros casos se evidencia una falta de reconocimiento a su trabajo. Desde el Colegio apoyamos a todos los profesionales que deben enfrentarse en las reuniones a una lucha de titanes en vez de a una junta vecinal.

También es importante recalcar que los Administradores de fincas que integran el Colegio, son profesionales alejados de otras figuras como el gestor de comunidades.

El Colegio está formado por más de quinientos colegiados/as ubicados por toda la provincia de Alicante y trabajamos para que, de una manera coordinada, potenciemos la profesión de Administrador de fincas, con el prestigio del Colegio que, a fin de cuentas, es la suma de todos los Administradores y Administradoras de fincas que día a día ordenan y cuidan uno de los bienes más preciados, nuestros hogares.