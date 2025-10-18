Dos patologías que se agravan por no estar la Podología en el Sistema Público de Salud

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha resaltado que, debido a que esta especialidad sanitaria no forma parte del Sistema Público de Salud, hay patologías en los pies que se agravan mucho por esta situación.

“Las lesiones relacionadas con el pie diabético nunca son tratadas en los centros sanitarios por expertos en el pie. En ellos no se aplica ningún tratamiento preventivo, como son las plantillas, para descargar la presión de puntos delicados. Si no se aplican, pueden convertirse en úlceras y derivar en problemas mayores”, ha afirmado Antonio Viana, presidente del ICOPCV.

Otro de los problemas más comunes en los pies y que se agravan por no ser atendidos por un especialista son los hongos ungueales.

“Estas infecciones no se tratan de manera adecuada. Es primordial realizar un fresado de la uña antes de comenzar el tratamiento debido a que debilita la lámina ungueal. Al no haber podólogos en el sistema público, esta primera parte esencial del tratamiento no se realiza y esto retrasa su curación e, incluso, hace que los tratamientos no sean efectivos”, ha explicado Antonio Viana.

Además, ha señalado que uñas encarnadas, fascitis, hongos en la piel o dedos en garra, son algunas de las afecciones más comunes en los pies y no pueden ser tratadas por un especialista, a no ser que opten por acudir a consulta privada, quien puede costeárselo.