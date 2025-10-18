«Tener un perro en casa nos aporta muchos beneficios pero no hay que olvidar que existen las zoonosis»

Hace poco más de un mes que Juana Molina asumió la presidencia del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval). No fue una sorpresa. Era vicepresidenta y estaba llamada a suceder a Gonzalo Moreno del Val cuando éste marchó a Madrid tras ser elegido como presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios. Molina es la primera mujer en los más de 120 años de historia de la entidad en ostentar tal responsabilidad. «Tenía que suceder algún día, porque esta profesión es hoy ya mayoritariamente femenina», reconoce. Pero Molina conoce el terreno en el que ahora se adentra porque no en vano lleva ligada al gobierno colegial desde 2008. Residente en Altea -donde ejerce como veterinaria de Salud Pública- casada, es madre de dos hijas, afronta este reto con «gran ilusión y responsabilidad».

Recientemente se estrenó «en sociedad» ante los suyos con la celebración del patrón, San Francisco. ¿Qué tal fue?

Decidimos darle a la festividad un carácter más familiar, alejado de formalidades. Y, efectivamente, pasamos una jornada de convivencia muy especial, disfrutando de los animales en las instalaciones de Terra Natura y Aqua Natura, en Benidorm. Aunque ahora asumo la presidencia, no hicieron falta presentaciones porque llevo ya 17 años vinculada a la Junta de Icoval y desde 2018 he ejercido como vicepresidenta. Casi todos me conocen. Estoy muy ilusionada, es un gran honor y una enorme responsabilidad representar a los veterinarios y veterinarias de Alicante.

Corríjame si me equivoco, pero es usted la primera mujer en asumir tal responsabilidad en una de las corporaciones más antiguas del país.

Sí, tarde o temprano tenía que ocurrir, porque la profesión se está feminizando a gran velocidad. En activo, las mujeres ya representamos el 64% de los colegiados de Alicante y en las facultades el porcentaje es aún mayor. Es curioso pero esta transición se ha producido casi a la vez en los tres colegios provinciales de la Comunitat, cuyas presidencias también ocupamos mujeres y en todos los casos ha sucedido por primera vez. Nos ha costado, porque este colegio celebró recientemente sus 120 años de historia. Con todo, somos la única comunidad autónoma de entre las pluriprovinciales con unanimidad femenina al frente.

¿Por qué insisten tanto los veterinarios en el concepto de «Una sola salud»?

Porque existe una conexión -acreditada científicamente- entre la salud humana, la animal y el propio medio ambiente. El control de muchas de las enfermedades de las personas requiere antes su control en los animales y en el medio ambiente. Y en este terreno es donde el trabajo del veterinario se pone en valor. El enfoque One health busca eficacia en las políticas de salud pública y eso implica una visión multidisciplinar. Se trata de un principio ampliamente reconocido también a nivel político, pero que debemos seguir destacando por la relevancia de las zoonosis: son más de 200 las enfermedades que, según la Organización Mundial de la Salud, se transmiten desde los animales a las personas. El contagio puede producirse de forma directa (por contacto con animales o con sus secreciones) o indirecta (por la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas, a través del medio ambiente contaminado o por intervención de vectores como mosquitos, garrapatas, pulgas…) .

En una sociedad como la nuestra, que cada día introduce más animales en las casas, ¿no es un mensaje algo preocupante destacar la posible transmisión de zoonosis?

Tener un perro o un gato en casa reporta infinitamente más beneficios -sociales, emocionales, educativos y psicológicos- que perjuicios. No se trata de alarmar pero tampoco podemos aceptar la tenencia de animales de compañía si ésta no se produce de manera responsable. La tenencia responsable no solo implica combatir el abandono o el maltrato, también supone garantizar el bienestar del animal y eso exige cuidar de su salud. Hay que ser conscientes de que, aunque el riesgo de zoonosis es bajo, existe. Es más habitual en la relación con los animales de producción que con los de compañía. En el caso de las mascotas, sin pretender humanizarlas, tener una en casa implica cumplir con exigencias parecidas a las de las personas: hay que acudir periódicamente al veterinario a realizar revisiones, seguir el calendario de vacunaciones y desparasitaciones que nos indique y mantener unas normas básicas de higiene en la convivencia.

Usted, ejerce como veterinaria de Salud Pública, pero la profesión se sigue relacionando casi en exclusiva con el ámbito clínico…

Los veterinarios somos también expertos en seguridad alimentaria y en salud pública porque nuestra formación abarca todo el ciclo de la producción de alimentos de origen animal, desde la granja hasta la mesa, con un enfoque preventivo que protege tanto la salud animal como la humana. Los estudios de veterinaria incluyen diferentes y variados ámbitos científicos: microbiología y enfermedades infecciosas, epidemiología, parasitología, toxicología, patología, farmacología..., es decir, todas las disciplinas que permiten entender cómo los agentes biológicos, químicos o físicos pueden afectar a los animales y, a través de ellos, a las personas. Sí, el ámbito del veterinario va mucho más allá de la clínica, que es el más conocido.

¿Qué rasgos diferenciales tiene la profesión en esta provincia?

Alicante tiene una de las mayores densidades de mascotas por habitante del país, una población con alto porcentaje de residentes extranjeros, una ganadería con peso limitado pero una industria alimentaria y un sector hostelero de primer orden. Todo eso nos hace una profesión más urbana o periurbana, menos rural, plurilingüe y con una fuerte tendencia a la especialización y formación continua. Quizá por todo ello contamos con clínicas y hospitales veterinarios de referencia para todo el país.