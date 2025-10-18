La topografía al servicio de la seguridad jurídica

En apenas doce días, el 1 de noviembre de 2025, se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, una norma que transformó la relación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. Desde entonces, toda finca debe contar con una representación gráfica georreferenciada, vinculando las coordenadas reales o catastrales de la finca con su descripción jurídica.

Esta reforma situó a la topografía y la geomática en el centro del sistema, al ser las disciplinas que garantizan la correspondencia entre la realidad física y los límites legales. Los ingenieros en geomática y topografía asumimos un papel esencial: proporcionar mediciones con la precisión requerida y adecuadas, planos veraces y soluciones técnicas que refuerzan la seguridad jurídica inmobiliaria. Y 10 años después, hemos demostrado ser el técnico de referencia por tener la formación más específica.

Una década después, los resultados son claros: mayor coordinación institucional (catastro-registro), transparencia en la propiedad y reducción de conflictos por linderos. Persisten, no obstante, retos como la actualización de la cartografía oficial desfasada, y la homogeneización de criterios técnicos, este último con el fin de facilitar el trabajo a los organismos competentes en materia de georreferenciación.

La Ley 13/2015 ha demostrado que la seguridad jurídica empieza con una buena medición. La topografía, más que nunca, es la base sobre la que se sustenta la confianza en la propiedad y en el territorio.