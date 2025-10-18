Unión Profesional de Alicante: 33 años de compromiso colegial y servicio a la sociedad

La Unión Profesional de Alicante (UPA) nació el 14 de enero de 1992 por acuerdo de los decanos y presidentes de 22 colegios profesionales. Su asamblea fundacional fijó como propósito promover los valores colegiales, coordinar actuaciones de interés común y ponerse al servicio de la sociedad desde el conocimiento técnico y el compromiso ético de los profesionales.

Hoy son ya 35 los colegios adheridos, que agrupan a más de 40.000 colegiados en toda la provincia.

Tres décadas de historia colegial

El primer presidente fue el Dr. Sancho Ripoll, del Colegio de Médicos, impulsor de los trabajos previos y de los primeros pasos institucionales. Le sucedió, en 1996, el Dr. Ricardo Ferré Alemán, también médico, en una etapa marcada por los debates sobre la esencia y funciones de los colegios profesionales, coincidiendo con la Ley de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana (1997) y la incorporación de estas entidades a los Consejos Sociales de las Universidades (2003). Entre tantas tensiones y puntos de vista, la finezza de ambos permitió que la UPA avanzara con equilibrio y respeto.

Francisco Martín Irles, secretario y socio fundador de la UPA. / Alex Dominguez

En 2008, el Dr. Jaime Carbonell Martínez, del Colegio de Farmacéuticos, asumió la presidencia en plena crisis económica y ante la compleja aplicación de la Directiva Europea de Servicios. La UPA impulsó entonces la transparencia, la responsabilidad institucional y el reconocimiento social de las corporaciones colegiales. Se reforzó la comunicación interna y externa con la creación de la web institucional y las Hojas Informativas.

Con Fernando Candela Martínez, decano del Colegio de Abogados, llegó en 2014 una nueva etapa. Los borradores de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, de marcado afán desregulador, hacían prever un futuro incierto para las instituciones colegiales. La UPA respondió con una acción coordinada en defensa del sistema y propuestas realistas que mitigaran los aspectos más negativos. Se intensificó la colaboración con la Unión Profesional de España y se promovieron jornadas sobre emprendimiento, gobernanza y redes intercolegiales, consolidando a la UPA como foro de encuentro y reflexión de las profesiones alicantinas.

Una nueva etapa de apertura y visibilidad

En diciembre de 2024, la presidencia pasó al Dr. Hermann Schwarz Chávarri, del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). Con su equipo, impulsa una etapa de madurez institucional y de apertura al entorno económico y social. La UPA busca reforzar su papel como interlocutor ante administraciones, universidades, empresas y ciudadanía, subrayando el valor de las profesiones colegiadas en campos como la sostenibilidad, la ética, la innovación y la cohesión social.

Revista PROA, homenaje al Misteri d’Elx por el 75º aniversario del Dogma de la Asunción. / INFORMACIÓN

El impulso del Foro PROA

En este esfuerzo por comunicar y compartir pensamiento profesional destaca el Foro PROA, espacio de análisis y difusión impulsado por la UPA. Su revista PROA, órgano informativo de la entidad, sobresalió en julio de 2025 por el encarte especial dedicado al Misteri d’Elx, muy bien acogido por su calidad editorial. Desde este foro se promueven también mesas redondas y encuentros de debate, como la celebrada junto a UEPAL y Banco Sabadell bajo el título “De la profesión al compromiso. El papel económico y social de los Colegios Profesionales en la provincia de Alicante”, que reunió en el Colegio de Arquitectos a representantes del mundo económico, académico y colegial en un fructífero diálogo.

Mirada al futuro

La Unión Profesional de Alicante seguirá poniendo el acento en el valor añadido que los Colegios Profesionales aportan a la sociedad como instituciones útiles, cercanas y comprometidas. Entre sus retos figura visibilizar la aportación técnica y ética de los profesionales colegiados ante los grandes desafíos contemporáneos: la transformación digital, la sostenibilidad o la defensa de la calidad de los servicios públicos.

Tras 33 años de trayectoria, la UPA se mantiene fiel a su razón de ser: servir al interés general desde la excelencia técnica y la responsabilidad ética. Una organización que ha sabido mantener su rumbo gracias a la finezza, la dedicación y el equilibrio que inspiraron a sus fundadores y siguen guiando su camino.

Junta Directiva elegida el 10 diciembre de 2024

Presidente: Hermann Schwarz Chávarri (Colegio de Médicos).

Secretario: Francisco Martín Irles (Colegio de Titulados en Letras y Ciencias. Docentes y Profesionales de la Cultura).

Tesorero: Francisco Menargues García (Colegio de Economistas).

Vocales: