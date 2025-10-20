MUCHAVISTA llega al Centro Comercial Gran Vía: una nueva experiencia mediterránea en el corazón de Alicante

El Grupo Muchavista inaugura un nuevo espacio gastronómico en el Centro Comercial Gran Vía de Alicante. Este nuevo restaurante traslada al entorno urbano y a un Centro Comercial la esencia mediterránea y el sabor del mar que definen al local original situado en la Playa de Muchavista.

Una cocina que rinde homenaje al Mediterráneo

En esta nueva ubicación, Muchavista propone una experiencia moderna y luminosa, donde los arroces, el producto local y la cocina mediterránea contemporánea son los protagonistas. Cada plato es una interpretación fresca de la tradición alicantina, con el sello de calidad que caracteriza a la marca: producto de cercanía, respeto por la materia prima y recetas elaboradas con alma.

El grupo refuerza su presencia en Alicante y consolida su modelo de cocina mediterránea moderna en entornos comerciales. / INFORMACIÓN

Un espacio diseñado para disfrutar

El nuevo restaurante combina diseño y confort, con una estética cálida y natural en la que predominan los tonos terracota, la madera y la vegetación mediterránea.

El interiorismo busca reflejar la identidad del litoral alicantino: la luz, el mar y la cultura de la barra. Todo ello en un ambiente acogedor pensado tanto para quienes se acercan a disfrutar de un menú diario como para quienes buscan compartir un arroz en buena compañía. Los murales son pintados por Espacio 13.

Una propuesta adaptada al ritmo del centro comercial

Ubicado en la planta de ocio del Centro Comercial Gran Vía, Muchavista ofrece un concepto ágil y contemporáneo que se integra con la vida cotidiana del visitante:

• Menú diario, equilibrado y mediterráneo.

• Menú infantil, pensado para disfrutar en familia.

• Arroces para compartir, preparados al momento.

• Selección de vinos y cervezas.

Un paso más en la expansión del Grupo Muchavista

Con esta apertura, el grupo refuerza su presencia en Alicante y consolida su modelo de cocina mediterránea moderna en entornos comerciales. El objetivo: acercar la experiencia Muchavista a nuevos públicos, manteniendo intactos los valores que lo han hecho referente en la provincia.

“Queremos que el cliente sienta la misma conexión con el Mediterráneo que en Muchavista Playa, pero ahora en pleno centro urbano. Este nuevo espacio representa nuestra forma de entender la gastronomía: cercana, sincera y con raíces.” — Equipo Muchavista.