La Asociación de Moros y Cristianos de Orihuela convoca su Asamblea General Ordinaria

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “Santas Justa y Rufina” ha convocado a todos sus asociados y asociadas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el domingo 9 de noviembre de 2025 en el Auditorio La Lonja, ubicado en la calle Aragón s/n de Orihuela.

La primera convocatoria está prevista para las 10:30 horas, y la segunda y definitiva a las 11:00 horas. Durante la sesión, la Junta Directiva Central abordará un orden del día centrado en la gestión del último ejercicio festero y la planificación económica del próximo año.

Citacion Asamblea General Ordinaria. / INFORMACIÓN

Entre los puntos destacados figuran la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, la crónica-memoria de las fiestas 2024/2025, la presentación de las cuentas del ejercicio, así como el presupuesto para 2025/2026. También se someterá a votación la renovación de la póliza de crédito bancaria, y se abrirá turno para propuestas, ruegos y preguntas de los asociados.

La convocatoria, firmada por el presidente Enrique Riquelme Terrés y el secretario Pedro Zapata Bombín, hace un llamamiento a la asistencia y máxima puntualidad de los socios.