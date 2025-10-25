IA, sostenibilidad y compromiso social, ejes de las profesiones del futuro

La revolución tecnológica, el valor de la colegiación, el compromiso social y la colaboración entre profesiones fueron las principales temáticas del ya tradicional desayuno de Colegios Profesionales organizado por INFORMACIÓN.

Representantes de distintos colegios de la provincia debatieron sobre los grandes desafíos que marcan el presente y el futuro de sus ámbitos: Hermann Schwarz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante y de la Unión Profesional de Alicante (UPA); Jose Lobregad, secretario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI); Ana Isabel Ferrández, tesorera del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante; María José Toledo, presidenta de la Demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana; y Francisco Martín Irles, secretario de la UPA.

El encuentro puso sobre la mesa desde la irrupción de la inteligencia artificial hasta el papel social de los colegios, pasando por la formación digital, la lucha contra el intrusismo o el reto del relevo generacional.

La IA y la ética profesional

El primer bloque dejó claro que la IA ya no es un tema de futuro, sino que está presente en todos los sectores y ámbitos. Desde diagnósticos médicos hasta informes jurídicos o proyectos de ingeniería, la tecnología está transformando el modo de trabajar, y con ello, la responsabilidad profesional. Los asistentes al coloquio coincidieron en que las nuevas herramientas ofrecen ventajas, pero también plantean dilemas éticos y de responsabilidad.

Hermann Schwarz, resaltó que «es una herramienta útil para ser más eficaces, pero debe ser validada por un profesional». Schwarz explicó que ya existen sistemas que detectan lesiones en radiografías o gestionan tareas burocráticas, pero «un diagnóstico médico o un informe jurídico puede fallar si la información que capta la IA no es correcta».

Desde la arquitectura técnica, Ana Isabel Ferrández indicó que la IA todavía está poco madura para aplicarla al trabajo del ingeniero técnico: «es útil en la parte básica, agiliza ese primer borrador de un proyecto pero no la vemos aplicable directamente al tema de la arquitectura técnica todavía».

En ingeniería industrial, María José Toledo recordó que la profesión «lleva incorporando los avances en la industria desde la revolución industrial hasta ahora, que estamos en la industria 4.0 y 5.0». En su opinión, la inteligencia artificial y el análisis de big data permiten agilizar el trabajo, «pero siempre debe haber un ingeniero detrás que valide los resultados y garantice que todo cumple la normativa».

El intrusismo sigue siendo uno de los grandes retos que ponen en riesgo la calidad y la seguridad. / PILAR CORTES

En cuanto al ámbito jurídico, Jose Lobregad resaltó que el tema de la IA es como «empezar una nueva relación sentimental». Por un lado, está el entusiasmo por las posibilidades que ofrece, y por otro, el temor de cómo va a funcionar. «Nos va a facilitar mucho el trabajo, pero requiere vigilancia. En el colegio se puede aplicar tanto para mejorar la gestión interna como para ofrecer herramientas útiles a los colegiados. Es un campo apasionante que afrontamos con ilusión y cautela».

Formarse para no quedarse atrás

Si la tecnología avanza, las competencias deben hacerlo con ella. Los colegios coincidieron en que la formación digital es ya una necesidad básica, y destacaron el papel del programa nacional UPRO, impulsado para formar a 80.000 profesionales en inteligencia artificial y transformación digital.

«Es la primera vez que hay un proyecto tan ambicioso y gratuito en una administración que no es una administración pública puramente, y necesitamos esas competencias para avanzar», valoró Schwarz.

En este sentido, el Colegio de Arquitectura Técnica de Alicante ya se ha comprometido a formar a 120 colegiados, «ha tenido un respaldo fundamental por parte del colegio, es un hito súper importante y hemos apostado al 100%», recalcó Ferrández.

María José Toledo, defendió que los colegios deben ser el puente entre el talento profesional y la sociedad. «Tenemos un campus virtual con cursos en ciberseguridad o eficiencia energética, y colaboramos con Red.es en la Oficina Acelera Pyme para ayudar a las empresas a digitalizarse».

Por su parte, Pepe Lobregad recordó que el ICALI es uno de los colegios que más formación ofrece en España y que ya ha impartido varios cursos sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías. «No solo enseñamos a usarla, sino también a entender su impacto en el Derecho, los nuevos delitos que puede generar o su papel en distintas ramas jurídicas», añadió.

Conectar con los jóvenes: el relevo generacional

El futuro de los colegios pasa por atraer a las nuevas generaciones. En un momento en que muchos jóvenes perciben estas instituciones como algo lejano, los representantes coincidieron en la necesidad de acercarse a ellos desde la universidad y señalan las redes sociales también como aliadas.

«La estrategia principal es estar cercanos», señaló María José Toledo, quien también reconoció que los jóvenes pueden ver los colegios como algo «antiguo y obsoleto», por eso trabajan para estar cerca desde el inicio. «Nos acercamos a la universidad, damos premios a los mejores expedientes, les eximimos de cuota el primer año y colaboramos con influencers del ámbito de la ingeniería. Hay que hablar su lenguaje».

Además, los asistentes destacaron el respaldo, la seguridad y el acceso a formación que proporcionan estas instituciones. «La colegiación refuerza el prestigio del profesional y actúa como respaldo legal y ético», incidió Ana Isabel Ferrández.

Para Hermann Schwarz, los colegios deben jugar un papel clave en la organización del sistema y en la defensa de los profesionales. Y expuso la situación actual: la falta de médicos que estén dispuestos a trabajar en la sanidad pública. «Y en esto yo creo que los colegios tenemos un papel. El colegio debe ser una herramienta para defender que debe haber una adecuada organización o previsión de aquí a 10 o 15 años», reivindicó.

Desde la abogacía, Lobregad subrayó la doble misión del colegio: «Proteger al ciudadano y también al colegiado. Supervisamos el cumplimiento ético, ofrecemos cobertura de responsabilidad civil y ayudas sociales. Es una garantía para todos».

Los colegios impulsan acciones que combinan innovación, igualdad y compromiso ambiental. / PILAR CORTES

Intrusismo profesional

El intrusismo fue otro de los temas que despertó consenso y preocupación. Jose Lobregad, explicó que «con la legislación actual el intrusismo no está protegido. Hay personas sin preparación que asesoran a la sociedad y es un problema que tenemos que solucionar». El secretario de la UPA, Francisco Martín Irles, coincidió en que «la solución debe venir de la administración y de las asociaciones de consumidores, sobre todo en las profesiones donde la colegiación no es obligatoria».

Profesiones con compromiso social

Más allá del ejercicio técnico, los colegios coincidieron en que la ética, la sostenibilidad y la solidaridad forman parte esencial de su labor. El Colegio de Médicos es ejemplo de ello: «Somos un colegio neutro en carbono», recordó Schwarz. «Hemos instalado placas solares en nuestro colegio y creado un bosque de compensación en Biar. Además, organizamos la jornada One Health junto a veterinarios y farmacéuticos».

En arquitectura técnica, Ferrández destacó el uso de materiales sostenibles y la igualdad dentro de la propia junta: «Por primera vez somos más mujeres que hombres en la junta de gobierno».

Toledo añadió que la sostenibilidad «está en el ADN de la ingeniería industrial». Forman en energía fotovoltaica, movilidad y eficiencia, «porque la sociedad lo demanda», y destacó el avance en igualdad tras 75 años del colegio: «Hace apenas cuatro años tuvimos la primera decana en la Comunidad Valenciana».

Desde la abogacía, Lobregad recordó que «el compromiso ético engloba mucho más que el turno de oficio. Damos asistencia gratuita en muchos casos como a los refugiados que vinieron por la guerra de Ucrania o en la DANA, y colaboramos con proyectos solidarios como Alicante Gastronómica».

Martín Irles cerró este bloque recordando que «sin visión social, los colegios profesionales no tendrían sentido. El medio ambiente y la igualdad son ya una normalidad, y esa implicación nace del propio profesional».

Una voz común para las profesiones

La jornada concluyó con la mirada puesta en el futuro colectivo. Desde la Unión Profesional de Alicante, que agrupa a 38 colegios, se trabaja en reforzar la cooperación y la presencia social de las profesiones.

«Hay un objetivo de visibilidad social, de reivindicar la importancia y la necesidad de los colegios profesionales», indicó Schwarz. «Por otra parte, queríamos reforzar la presencia mediante convenios con las universidades que tienen presencia en la provincia y promover la multidisciplinariedad entre los distintos colegios». Y el presidente de UPA concluyó expresando que «la base de todo es mejorar la vida de la población y hacer el bien en lo máximo que podamos».

Francisco Martín Irles detalló algunos proyectos en marcha: «tenemos una reunión con la Comisión de la Competencia de la Comunitat Valenciana, la continuidad de la revista PROA y la presencia en los consejos sociales de las universidades públicas. Es una forma de estar presentes en todos los espacios donde se decide el futuro de las profesiones».

El desayuno terminó con una convicción: las profesiones viven una transformación profunda, pero su esencia —la ética, el conocimiento y el servicio público— sigue intacta.

Y como resumió Hermann Schwarz, «hacer el bien en lo máximo que puedas» continúa siendo el principio que guía a quienes ejercen su trabajo al servicio de la sociedad.