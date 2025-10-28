Catral Group impulsa su gama de productos de jardín para el canal Contract

Catral Group, empresa referente en el diseño, fabricación y distribución de productos para la ocultación y el acondicionamiento de espacios exteriores, ha impulsado su apuesta por el canal Contract con una gama de soluciones adaptadas a las necesidades del sector inmobiliario, hotelero y de la restauración.

Compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia

A través de sus marcas Nortene y Catral, y con un enfoque claro en la calidad, sostenibilidad e innovación, el grupo se posiciona como un socio estratégico para los profesionales de la arquitectura y el interiorismo mediante el sello Contract by Catral Group, ofreciendo soluciones para la decoración y habilitación de espacios. Su amplia experiencia y capacidad industrial le permiten atender las necesidades de sectores como la hostelería, la construcción, el paisajismo y los espacios públicos, contribuyendo a la creación de entornos eficientes, sostenibles y estéticamente atractivos.

El grupo se posiciona como un socio estratégico para los profesionales de la arquitectura y el interiorismo. / INFORMACIÓN

Entre sus soluciones destacadas para profesionales, se incluyen sistemas de ocultación y vallados como el cañizo LOP, fabricado con Polímero Orgánico Ligero, un material exclusivo y patentado que ofrece un acabado sostenible y de alta calidad. Además, Catral Group ofrece setos naturales como Coconatur, elaborado con fibra de coco natural, así como setos artificiales con un diseño cuidado y realista. Todos estos productos se fabrican en su centro de producción en Catral, Alicante.

Innovación en diseño y materiales reciclados

Las celosías y los paneles decorativos también juegan un papel fundamental en la oferta de Catral Group, proporcionando soluciones para delimitar y separar espacios de forma decorativa, como el Mosaic Remake, una opción innovadora y sostenible fabricada en España con plástico 100% reciclado, procedente de cajas de fruta, residuos postindustriales y postconsumo. Al final de su vida útil, estos paneles son 100% reciclables.

Catral Group basa su estrategia en tres pilares fundamentales: fabricación propia, sostenibilidad e internacionalización. / INFORMACIÓN

Otra de las grandes apuestas del grupo son los jardines verticales, que incluyen opciones con certificación ignífuga (Clase B), así como soluciones de plantas preservadas, que ofrecen un aspecto natural sin necesidad de riego ni mantenimiento. Completa su oferta una amplia gama de suelos fabricados con materiales sostenibles y sistemas de sombreo, como parasoles y velas de diseño funcional.

Liderazgo en fabricación propia e internacionalización

Con más de 95 años de experiencia y una sólida presencia en España, Francia, Hungría, Polonia e Italia, y el mayor centro de producción y logística del sector en Europa, Catral Group basa su estrategia en tres pilares fundamentales: fabricación propia, sostenibilidad e internacionalización. Además, el grupo cumple con las normativas más exigentes del mercado internacional y promueve la economía circular y la producción con residuo cero.