La correduría Torres Asesores asesorará al Colegio de Abogados de Alicante

La correduría Torres Asesores de Seguros ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Colegio Provincial de Abogados de Alicante para poner a disposición de sus colegiados un nuevo servicio de asesoramiento integral en materia de seguros, con el objetivo de optimizar sus coberturas y proteger de forma más eficaz su actividad profesional y personal.

El convenio permitirá a los casi 3.500 abogados y abogadas colegiados en el Colegio acceder a un servicio de análisis, revisión y diseño de soluciones aseguradoras personalizadas, independientemente de la compañía con la que tengan contratadas sus pólizas.

“El objetivo es acompañar al profesional jurídico en todo lo relacionado con la gestión de sus riesgos y sus seguros, de forma independiente, transparente y adaptada a sus necesidades”, explica Arturo Albaladejo, responsable del servicio dentro de Torres Asesores.

Los colegiados podrán contactar directamente con el asesor designado a través de su correo electrónico y, en caso necesario, concertar una cita presencial en las instalaciones del Colegio para recibir un estudio más detallado.