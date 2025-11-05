La correduría Torres Asesores asesorará al Colegio de Abogados de Alicante
El convenio permitirá a los casi 3.500 abogados y abogadas colegiados en el Colegio acceder a un servicio de análisis, revisión y diseño de soluciones aseguradoras personalizadas
La correduría Torres Asesores de Seguros ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Colegio Provincial de Abogados de Alicante para poner a disposición de sus colegiados un nuevo servicio de asesoramiento integral en materia de seguros, con el objetivo de optimizar sus coberturas y proteger de forma más eficaz su actividad profesional y personal.
El convenio permitirá a los casi 3.500 abogados y abogadas colegiados en el Colegio acceder a un servicio de análisis, revisión y diseño de soluciones aseguradoras personalizadas, independientemente de la compañía con la que tengan contratadas sus pólizas.
“El objetivo es acompañar al profesional jurídico en todo lo relacionado con la gestión de sus riesgos y sus seguros, de forma independiente, transparente y adaptada a sus necesidades”, explica Arturo Albaladejo, responsable del servicio dentro de Torres Asesores.
Los colegiados podrán contactar directamente con el asesor designado a través de su correo electrónico y, en caso necesario, concertar una cita presencial en las instalaciones del Colegio para recibir un estudio más detallado.
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- La «victoria» del Elche en el campo del Barça que ningún equipo español había conseguido en 8 años
- El centro financiero de Elche se desmorona
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Estos son los dos empresarios más ricos de Alicante, según Forbes
- Aparece el cadáver de un joven de 27 años en una empresa de gestión de residuos en Alicante
- Luz verde para las oposiciones a maestro en plena vuelta al cole