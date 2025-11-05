Sánchez Butrón Abogados celebra 30 años con la mirada puesta en el futuro

En un emotivo acto en el emblemático Real Liceo Casino de Alicante, Sánchez Butrón Abogados celebró el pasado día 24 de octubre su 30 Aniversario rodeado de clientes, colaboradores, amigos y miembros de las principales asociaciones y medios de comunicación de la provincia, entre los que destacaron Ángeles Serna y Carlos Quesada, Presidenta y Director de Family Office & Adjunto Gobierno Corporativo de TM Grupo Inmobiliario respectivamente; Rafael Lafont, Director de Fundeun; Mª Ángeles Rochel, Coordinadora Académica de Fundesem Business School; Luis Gómez y Eduardo Rosales de Cadena SER; Almudena Gonzalo, Secretaria General de Terciario Avanzado; Julia Sala, fundadora de Las Tartas de Julita; Antonio López, CEO de la Almazara Casa de la Arsenia; Pedro Gras, CEO de Mation; Juan Torres y Arturo Albaladejo de Torres Asesores de Seguros; Hilde Weflen, Directora General de Costa Weflen; entre otras personalidades hasta completar los más de 100 invitados al evento.

La gestora de clientes Laura Zapata se hizo cargo de la bienvenida, destacando la trayectoria del despacho y su compromiso con la excelencia jurídica, dando paso al CEO y cofundador Cayetano Sánchez Butrón, quien hizo una retrospectiva de los principales hitos del despacho en estas tres décadas, desde el nacimiento en 1995 en Los Montesinos con escasos recursos y una gran ambición, pasando por la implantación de la sede en Alicante, la expansión de la firma, la apertura en Madrid, pasando por la llegada de los reconocimientos internacionales, destacando en todo momento el papel fundamental del talento y compromiso del equipo de profesionales que configuran Sánchez Butrón Abogados, poniendo énfasis en los objetivos y perspectivas de futuro del despacho en los próximas años.

Sánchez Butrón Abogados reafirma su vocación de servicio y su firme apuesta por la innovación, el talento y la excelencia jurídica. / ALEX DOMINGUEZ

En la recta final, el Brand Guardian del despacho David García Ballester presentó la nueva imagen de marca de Sánchez Butrón Abogados y sus fundamentos, una marca con gran presencia visual concebida para transmitir solidez, confianza y liderazgo, además del nuevo posicionamiento estratégico, centrado en el compromiso con un eje que pone en valor tres décadas de trayectoria pero que no mira atrás con nostalgia, sino hacia adelante con responsabilidad y ambición, culminando con la presentación de la nueva web corporativa.

Un evento en el que el arte y el compromiso social estuvieron muy presentes pues sirvió como el escaparate perfecto para presentar el fallo del jurado y entrega de premios la VI Edición de su Concurso Solidario de Pintura sobre Derechos Humanos, que corrieron a cargo de los socios del despacho Gloria Pareja Ramírez y Santiago SánchezButrón, ademásde MariCarmen Pinar y Manoli Gómez, las más veteranas y emblemáticas del equipo de profesionales.

Esta iniciativa de carácter nacional busca contribuir al fomento del arte y la proyección de los artistas plásticos, tanto consolidados como emergentes, promueve y defiende los derechos humanos de manera activa y busca un fin solidario. De este modo, en la presente edición, la entidad benéfica seleccionada fue APSA, asociación que desarrolla actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital. Noelia García, su directora de comunicación, agradeció la implicación de Sánchez Butrón Abogados en la promoción y difusión del trabajo realizado por APSA.

1er premio de la VI Edición del Concurso Solidario de Pintura sobre Derechos Humanos. / ALEX DOMINGUEZ

El jurado del concurso seleccionó, entre las 111 obras presentadas por artistas procedentes de todo el territorio nacional, las 20 finalistas, que estuvieron expuestas en el Real Liceo Casino de Alicante hasta el día del fallo, que resultó:

• Primer Premio: “Desperation”, del pintor y arquitecto barcelonés Ernest Compta Llinàs, dotado con 2.500€.

Influido por el arte abstracto y el expresionismo, focaliza su obra hacia el estudio de la complejidad del rostro humano y los inagotables registros que puede tener. Ha expuesto en Nueva York, San Diego, Milán, Roma, Venecia, Cannes, Barcelona, Londres, Estocolmo y Cali, entre otras ciudades. Además, ha publicado en numerosas revistas como Vogue, Vanity Fair, Revistart y Spotlight, siendo portada en Jaamzin Creative de Singapur, Top Posters de Nueva York, Figgi Magazine de Milán y Syle Cruze de los Ángeles

• Accésits: dotados con 750€ cada uno.

◦ “Contemplando Desnudo”, del fotógrafo y pintor madrileño Christian González Velasco.

◦ “La Alambrada”, de la artista ilicitana Susana López Sabuco.

◦ “Catedral Barcelona X4”, del pintor alicantino afincado en Murcia Fernando Arribillaga Martínez.

Imagen del 30 Aniversario de Sánchez Butrón. / ALEX DOMINGUEZ

Con esta conmemoración, Sánchez Butrón Abogados reafirma su vocación de servicio y su firme apuesta por la innovación, el talento y la excelencia jurídica, valores que han guiado su trayectoria durante tres décadas. Un despacho mira al futuro con el compromiso de seguir siendo un referente en el ámbito legal, anticipándose a los retos de una sociedad en constante transformación y acompañando a sus clientes en la construcción de un entorno más justo, sostenible y humano.

Treinta años de historia que marcan solo el comienzo de un futuro apasionante, lleno de nuevos desafíos y oportunidades.