Chocolates Marcos Tonda, la marca alicantina que se cuela en las agendas del canal horeca nacional

La tradición chocolatera alicantina ha estado hoy muy presente en el evento Espacio Negocio, celebrado en el Truss Madrid (Movistar Arena), gracias a la participación de Chocolates Marcos Tonda, empresa centenaria con sede en La Vila Joiosa, que ha llevado una cuidada selección de productos premium al encuentro de networking más estratégico del canal horeca, junto a los principales grupos de restauración organizada y franquicias del país.

En un formato de reuniones agendadas, la marca ha presentando una cuidada selección de productos pensados para diferenciar la experiencia del comensal en el canal profesional.

Entre las referencias destacadas que más interés han generado encontramos la tableta Premium de la línea La Virgen 1793 y la de AOVE y sal, así como las trufas y frutos secos recubiertos de chocolate, además de las cremas para postres perfectas como propuesta diferencial.

La participación de Marcos Tonda en este foro refuerza su posicionamiento como proveedor de confianza en el sector horeca, apostando por la calidad, la innovación y el carácter diferenciador de su oferta enfocada a profesionales.

“Nuestra presencia aquí responde a una estrategia clara: crecer en el canal horeca sin perder nuestra raíz”, afirma Emilio Quer, miembro del equipo comercial de Marcos Tonda. “Apostamos por la restauración organizada porque comparte nuestros valores: calidad, trazabilidad y experiencia de marca”.

Organizado por Restauración News y Peldaño Media Group, este evento B2B reúne a proveedores y operadores del sector hostelero en un formato de reuniones preagendadas que busca acelerar acuerdos y sinergias comerciales. La edición de 2025 ha contado con una nutrida representación de operadores y proveedores clave en restauración profesional a nivel nacional.

Para la marca, esta acción forma parte de una hoja de ruta orientada a crecer en el sector horeca a nivel nacional. Desde Alicante al resto del país, continúa posicionándose como uno de los referentes del chocolate tradicional con ambición contemporánea. Un ejemplo de cómo la marca Alicante también se puede saborear.