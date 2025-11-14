CRC Banca Patrimonial analiza las claves de los mercados financieros de 2026 junto a expertos internacionales
El encuentro, celebrado en el Museo Arqueológico de Alicante, reunió a profesionales de J.P. Morgan, Groupama y Banco Cooperativo en una jornada de análisis y experiencia cultural dirigida a clientes de Banca Patrimonial.
Caja Rural Central (CRC), a través de su área de Banca Patrimonial, celebró el pasado jueves un encuentro exclusivo en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), donde se dieron cita sus clientes de patrimonios más destacados para conocer de primera mano las perspectivas de los mercados financieros de cara a 2026.
La jornada, que completó aforo, reafirma el compromiso de CRC con la cercanía y el acompañamiento personalizado a sus clientes, combinando la divulgación financiera de alto nivel con una experiencia cultural única, gracias a una visita guiada por las instalaciones del museo.
Análisis de expertos internacionales
El coloquio estuvo moderado por Federico Abad, director de Banca Patrimonial de Caja Rural Central de Alicante, y contó con la participación de tres ponentes de referencia en el ámbito financiero:
- Pilar Martín-Fluxá, de J.P. Morgan Asset Management
- Juan Rodríguez-Fraile, de Groupama Asset Management
- Arantza Laínez, del Grupo Banco Cooperativo Español
Durante el debate, los expertos coincidieron en un enfoque “prudentemente constructivo” hacia los activos de riesgo, apoyado en un escenario de crecimiento económico moderado para los próximos meses, pese a las tensiones geopolíticas y comerciales actuales.
Entre los temas tratados destacaron las oportunidades en renta fija, el comportamiento de la renta variable en los mercados en máximos históricos, las preferencias sectoriales y geográficas, y el papel de la tecnología y las divisas en las estrategias de inversión, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial, el valor del dólar estadounidense y el oro como activos refugio.
Una experiencia que une análisis y cercanía
Para Federico Abad, este tipo de encuentros “son fundamentales para fortalecer la relación de confianza con nuestros clientes y ofrecerles, de la mano de gestoras internacionales líderes, las claves para construir carteras sólidas y diversificadas”.
“Nuestro objetivo es combinar el análisis especializado con una experiencia diferenciadora. La visita al MARQ es un ejemplo de cómo entendemos el acompañamiento en la gestión patrimonial: con rigor financiero, pero también con cercanía y valor añadido”, subrayó Abad.
