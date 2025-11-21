El Ayuntamiento de Benissa pone en riesgo el convenio de cesión gratuita de la zonas verdes de Patmore

Benissa Natura, S.L., ha presentado un escrito formal ante la administración municipal del ayuntamiento de Benissa solicitando el impulso inmediato de los expedientes de las licencias de urbanización, parcelación y edificación del proyecto Patmore Resort & Residence, denunciando el bloqueo y la inactividad de la administración municipal y el incumplimiento de los plazos legales, lo que está generando a la mercantil graves prejuicios económicos y patrimoniales.

Cronología

Benissa Natura s.l. inició la tramitación de las licencias de urbanización, parcelación y edificación, el 28 de noviembre de 2022 (3 años atrás). Desde entonces la empresa ha presentado otros tres escritos; en noviembre del 22, septiembre del 23 y febrero del 24, instando a la celeridad en la tramitación, un principio que recuerdan debe regir el procedimiento administrativo de las administraciones públicas municipales. En su escrito la empresa argumenta que las licencias son actos reglados. Esto implica que la administración municipal tiene la obligación de otorgarlas si el proyecto técnico se ajusta al plan urbanístico vigente sin margen para la discrecionalidad.

Consecuencias legales

Ante lo que consideran un bloqueo contrario a derecho, Benissa Natura s.l. se reserva el derecho a exigir responsabilidad patrimonial de la propia corporación municipal por los daños causados por el funcionamiento anormal de la administración municipal y responsabilidades de carácter personal, administrativas, civiles y penales, de aquellos cargos públicos de la corporación o funcionarios públicos que pudieran ser responsables por acción u omisión. A demás el escrito requiere al Ayuntamiento en su condición de interesado, el informe de tasación o valoración emitido por el experto independiente, señor Julio Turmo de Padura, arquitecto, a instancia del ayuntamiento de Benissa, para valorar el suelo afectado por la actuación. También requiere todos los informes emitidos, resoluciones administrativas y decretos que obren en los expedientes de las licencias de parcelación, urbanización y edificación y en especial las resoluciones administrativas, decretos incluidos, que a fecha del presente escrito se encuentre pendientes de firma por el funcionario competente, incluidos los decretos de alcaldía pendientes de firma por el propio alcalde en relación a los expedientes de licencias.

Por otro lado, el escrito requiere al ayuntamiento información sobre el estado actual de los expedientes expropiatorios pendientes de las zonas verdes, "Plan Especial de Protección de la Franja Litoral de Benissa" de 1998 y la Modificación Puntual en Partida Fanadix de 2001, advirtiendo que instará la tramitación de la expropiación si no recibe respuesta en breve. Lo que supone por parte de la mercantil renunciar a la firma de un convenio de cesión gratuita de las citadas zonas verdes ofrecidas en su momento al gobierno municipal, motivado por la inacción administrativa y el bloqueo de los expedientes de licencia.

Benissa Natura insta nuevamente a la corporación municipal a cumplir con el mandato contenido en el TRLOTUP y la Ley 39/2015, resolviendo expresamente las solicitudes de licencia presentadas hace casi tres años, que tienen todos los informes técnicos municipales favorables, como ha reconocido el propio alcalde en sus recientes declaraciones, y un aval para garantizar las obras de urbanización y edificación de un importe de 1.100.000 presentado en la tesorería municipal a requerimiento del propio ayuntamiento.