Marmarela asciende al puesto 50 entre los mejores clubes del mundo

Marmarela, el complejo de ocio ubicado en el Muelle de Levante del Puerto de Alicante, ha sido reconocido como el 50º mejor club del mundo en la prestigiosa lista The World’s 100 Best Clubs 2025, un ranking global elaborado por la International Nightlife Association que reúne a los locales más destacados de 65 países.

El club asciende así 28 posiciones respecto al año pasado —cuando ocupó el puesto 78— y protagoniza uno de los avances más significativos de esta edición. Además, Marmarela se convierte en el único club de toda la Comunidad Valenciana situado dentro del Top 50 mundial, un hito histórico para la región y para la ciudad de Alicante.

Un reconocimiento que impulsa a Alicante en el mapa internacional

La edición 2025 de la lista ha seleccionado a los 100 mejores clubes del planeta tras un proceso que combina votación pública y evaluación de un jurado profesional compuesto por expertos del sector. Este año han participado locales de 30 países, entre ellos destinos de referencia como Ibiza, Las Vegas, Singapur, Nueva York, Londres o Barcelona. España vuelve a posicionarse como una potencia global en ocio nocturno con 20 clubes presentes en el ranking. Dentro de este contexto, el salto de Marmarela lo sitúa como un referente nacional y confirma el creciente interés por el ocio de calidad en la costa mediterránea.

Marmarela ha logrado consolidar en la ciudad una propuesta de “turismo de calidad”. / INFORMACIÓN

Un proyecto en expansión

Desde Marina Puerta de Alicante, empresa propietaria del complejo, se ha celebrado el reconocimiento como un impulso decisivo para el futuro inmediato del club: “Este logro es fruto del esfuerzo de un equipo extraordinario y de la respuesta del público, que ha convertido a Marmarela en un icono de la ciudad. Haber alcanzado el puesto 50 y ser el único club del Top 50 en la Comunidad Valenciana nos motiva a seguir creciendo y a situar a Alicante entre los destinos de ocio más relevantes de Europa.”

La compañía recuerda que, tras la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Alicante, el proyecto del nuevo complejo de la Marina Deportiva avanza hacia su fase final de autorizaciones. La ampliación incluirá 12.000 m² de instalaciones con salas de fiestas en interior y exterior, restaurantes, piscinas infinity, zonas náuticas, espacios comerciales, coworking y servicios al visitante, consolidando un modelo de ocio integral conectado directamente con el mar.

Además, el proyecto contará con una Marina de casi 70.000 m² de lámina de agua destinada a grandes embarcaciones, diseñada con un fuerte compromiso medioambiental y equipada con una de las gestiones e infraestructuras más avanzadas del mundo, gracias a la incorporación al proyecto de una compañía internacional de primer nivel.

Un espacio que impulsa el turismo y la actividad cultural

Marmarela ha logrado consolidar en la ciudad una propuesta de “turismo de calidad”, combinando actividades náuticas, eventos musicales, actuaciones internacionales y experiencias gastronómicas en un entorno privilegiado. Este enfoque ha contribuido a la diversificación del turismo en Alicante y a la proyección de su imagen como destino mediterráneo de referencia.

Agradecimiento a la industria y a la ciudad

La dirección del complejo ha querido poner en valor el papel del equipo y del público: “Compartimos este reconocimiento con cada trabajador y con cada persona que nos ha acompañado. Alicante nos ha apoyado siempre y este premio también es suyo. Seguiremos trabajando para que la ciudad tenga la oferta de ocio que merece, con calidad, seguridad e innovación”.