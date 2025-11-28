Fundación Eurocaja Rural selecciona las 10 entidades beneficiarias de sus ayudas 'WORKIN'
Cada uno de los diez proyectos seleccionados recibirá una ayuda de 10.000 euros
El objetivo de esta convocatoria 'WORKIN' es promover la inserción laboral de personas con discapacidad, favoreciendo su capacitación profesional, autonomía personal e integración en entornos laborales inclusivos
Este año se presentaron 73 proyectos a nivel nacional y tras un difícil proceso de selección por la gran calidad de las iniciativas recibidas, se han seleccionado las siguientes entidades y sus respectivos proyectos.
Entidades beneficiarias y proyectos seleccionados
Fundación ASPAYM de Castilla y León
- Proyecto: WORK&IA: Capacitación Práctica en IA
Programa innovador para mejorar la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, accesible y online.
Fundación Gema Canales
- Proyecto: Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes.
Promueve la inclusión laboral de jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), transformando la formación en oportunidades profesionales.
Asprona C. O Eloy Camino de Albacete
- Proyecto: Asevents by Asprona
Iniciativa de inserción laboral que fomenta la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad.
Down La Rioja
- Proyecto: Empleo con Apoyo
Formación para el empleo en empresas ordinarias, con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración.
ASPANA de Campo de Criptana
- Proyecto: Impulso al Empleo
Apoya a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta, ofreciendo formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.
ASTRAPACE de Murcia
- Proyecto: Eventos con Inclusión: Auxiliar de Congresos
Capacitación para personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico en congresos.
ALFAEM Salud mental León
- Proyecto: Formación Pintor de Paredes
Formación profesional en pintura de interiores, con bolsa de empleo para cubrir la demanda de este perfil.
ASPRODIQ de Quintanar de la Orden
- Proyecto: Puedo ser lo que yo quiera
Refuerza competencias y ofrece experiencias laborales reales a alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.
Patronato intermunicipal Francisco Esteve de Paterna
- Proyecto: Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños
Formación específica para personas con discapacidad intelectual como reponedores, junto con talleres de competencias básicas y orientación laboral.
Asociación TEA Talavera
- Proyecto: Quiero y Puedo
Ofrece recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA, promoviendo igualdad de oportunidades.
Los criterios de valoración tenidos en cuenta a la hora de seleccionar los programas han sido los siguientes:
- Fijación de empleo para la inclusión social, mejora de la empleabilidad y las oportunidades de los colectivos.
- Derechos fundamentales de las personas.
- Proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades y la plena inclusión.
- Reducir barreras.
- Sostenibilidad.
- Relación en el entorno: incidencia del proyecto sobre el territorio.
- Formulación del proyecto de forma clara y completa.
- Grado de innovación.
- Metodología empleada.
- Impacto social de la iniciativa en las personas y en el entorno.
Con la resolución de esta convocatoria, Fundación Eurocaja Rural da un paso más en su compromiso con la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades, generando un impacto tangible en la vida de las personas con discapacidad, favoreciendo su autonomía y participación en la sociedad.
