Fundación Eurocaja Rural selecciona las 10 entidades beneficiarias de sus ayudas 'WORKIN'

Este año se presentaron 73 proyectos a nivel nacional y tras un difícil proceso de selección por la gran calidad de las iniciativas recibidas, se han seleccionado las siguientes entidades y sus respectivos proyectos.

Entidades beneficiarias y proyectos seleccionados

Fundación ASPAYM de Castilla y León

Proyecto: WORK&IA: Capacitación Práctica en IA

Programa innovador para mejorar la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, accesible y online.

Fundación Gema Canales

Proyecto: Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes.

Promueve la inclusión laboral de jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), transformando la formación en oportunidades profesionales.

Asprona C. O Eloy Camino de Albacete

Proyecto: Asevents by Asprona

Iniciativa de inserción laboral que fomenta la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad.

Down La Rioja

Proyecto: Empleo con Apoyo

Formación para el empleo en empresas ordinarias, con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración.

ASPANA de Campo de Criptana

Proyecto: Impulso al Empleo

Apoya a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta, ofreciendo formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.

ASTRAPACE de Murcia

Proyecto: Eventos con Inclusión: Auxiliar de Congresos

Capacitación para personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico en congresos.

ALFAEM Salud mental León

Proyecto: Formación Pintor de Paredes

Formación profesional en pintura de interiores, con bolsa de empleo para cubrir la demanda de este perfil.

ASPRODIQ de Quintanar de la Orden

Proyecto: Puedo ser lo que yo quiera

Refuerza competencias y ofrece experiencias laborales reales a alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.

Patronato intermunicipal Francisco Esteve de Paterna

Proyecto: Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños

Formación específica para personas con discapacidad intelectual como reponedores, junto con talleres de competencias básicas y orientación laboral.

Asociación TEA Talavera

Proyecto: Quiero y Puedo

Ofrece recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA, promoviendo igualdad de oportunidades.

Los criterios de valoración tenidos en cuenta a la hora de seleccionar los programas han sido los siguientes:

Fijación de empleo para la inclusión social, mejora de la empleabilidad y las oportunidades de los colectivos.

Derechos fundamentales de las personas.

Proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades y la plena inclusión.

Reducir barreras.

Sostenibilidad.

Relación en el entorno: incidencia del proyecto sobre el territorio.

Formulación del proyecto de forma clara y completa.

Grado de innovación.

Metodología empleada.

Impacto social de la iniciativa en las personas y en el entorno.

Con la resolución de esta convocatoria, Fundación Eurocaja Rural da un paso más en su compromiso con la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades, generando un impacto tangible en la vida de las personas con discapacidad, favoreciendo su autonomía y participación en la sociedad.