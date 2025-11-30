AR Hotels & Resorts da un salto decisivo en su evolución: reformas de gran alcance en Calpe, expansión en Levante, Canarias y Baleares y presenta su línea Foodies Spain Entertainment con nuevos establecimientos de hostelería y ocio

AR Hotels & Resorts, grupo hotelero con una larga trayectoria en la Costa Blanca, inicia una nueva etapa marcada por la actualización de sus hoteles en Calpe, la ampliación de su presencia a otros destinos del país y la puesta en marcha de su nueva división gastronómica, Foodies Spain Entertainment.

Este paso se apoya en uno de los diferenciales del grupo: una propuesta gastronómica reconocida nacional e internacionalmente, con restaurantes como Beat, Audrey’s, Komfort y Mare, distinguidos con Estrellas Michelin y Soles Repsol.

Transformación de los activos en Calpe

1. AR Diamante Beach — Reforma integral (285 habitaciones)

El AR Diamante Beach llevará a cabo una renovación completa que incluye:

Nuevas habitaciones con infinity pool

Un rooftop con vistas panorámicas

con vistas panorámicas Dos conceptos de cocina japonesa:

AMAS , de carácter accesible

, de carácter accesible ONAMI, con orientación gastronómica y aspiración Michelin

AR Diamante Beach / INFORMACIÓN

Fueron pioneros en situar a Calp en el mapa gastronómico internacional. / INFORMACIÓN

Además, el hotel ya contaba con Audrey’s, reconocido con 1 Estrella Michelin, que refuerza el posicionamiento gastronómico del grupo.

La reforma impulsará un nuevo concepto de experiencia centrado en la personalización, el bienestar y los espacios sociales renovados, con áreas interiores y exteriores diseñadas para integrar luz, diseño y confort. El proyecto busca ofrecer una estancia más inmersiva, donde gastronomía, descanso y servicio se relacionen de forma más fluida y contemporánea.

Sala de catas de The Cookbook / INFORMACIÓN

2. The CookBook — Evolución hacia un hotel boutique de lujo (17 habitaciones)

El CookBook se actualizará con un enfoque más orientado al lujo, reforzando su carácter gastronómico y su orientación hacia estándares asociados a Relais & Châteaux.

El hotel es, además, sede de los restaurantes Komfort y Beat, este último distinguido con 1 Estrella Michelin.

AR Roca Esmeralda / INFORMACIÓN

3. Roca Esmeralda — Reforma integral y cambio de categoría (212 habitaciones)

Situado en una de las ubicaciones más privilegiadas de la Costa Blanca, el Roca Esmeralda pasará a categoría 4 estrellas tras una intervención completa que renovará habitaciones, zonas comunes y servicios.

Su enclave frente al mar, unido a la actualización de sus instalaciones, lo posiciona para convertirse en uno de los hoteles vacacionales icónicos del Levante español.

Expansión nacional: AR Hotels & Resorts da un paso decidido más allá de Calpe con nuevas operaciones en destinos clave

El grupo incorpora 769 habitaciones mediante su entrada en cuatro destinos estratégicos del turismo nacional.

Islas Canarias. Tres activos complementarios en Tenerife.

A través de un acuerdo con la familia Recio (SOLVASA), AR Hotels & Resorts asumirá la gestión de:

Hotel Concordia — 236 habitaciones. Ubicado en Puerto de la Cruz, a pocos pasos del Lago Martiánez y del paseo marítimo, es un hotel de tradición turística con una localización excelente para disfrutar de la costa norte de Tenerife y de sus principales atractivos culturales y naturales.

Hotel Nopal / INFORMACIÓN

Hotel Nopal — 65 habitaciones. Situado en pleno centro de Puerto de la Cruz, junto a la Plaza del Charco y a 250 metros de la playa, destaca por su diseño moderno tras su reciente reforma, así como por su terraza en la azotea con vistas panorámicas al Teide y al Atlántico.

Apartamentos Atlántida / INFORMACIÓN

Apartamentos Atlántida — 192 unidades. Complejo de apartamentos turísticos en un entorno bien comunicado, pensado para estancias flexibles, familias y viajeros que buscan autonomía con servicios hoteleros y acceso directo a la oferta turística del municipio.

Islas Baleares - Activos en Ibiza y Palma de Mallorca

Ibiza — Reposicionamiento de Beach Star Ibiza (74 habitaciones)

Situado en la Bahía de San Antonio, este hotel adults-only se actualizará hacia un concepto mediterráneo renovado.

Beach Star Ibiza / INFORMACIÓN

El complejo incorpora además un beach club y una discoteca, elementos que forman parte de su oferta actual.

Palma de Mallorca — Hotel de lujo en el Paseo del Borne – Palacio Veri (34 habitaciones)

Con apertura prevista para verano de 2028, este proyecto se ubicará en un palacio del siglo XVII situado en una de las direcciones más emblemáticas de Palma. Será uno de los hoteles más lujosos y elegantes de la ciudad, combinando arquitectura histórica, diseño contemporáneo y un continente absolutamente único, en una de las mejores ubicaciones del casco urbano.

Palacio Veri / INFORMACIÓN

Levante - Valencia y Elche

Valencia — Hotel DWO Valencia (128 habitaciones)

El DWO Valencia se integra dentro del mismo acuerdo con la familia Recio (SOLVASA).

Ubicado en una antigua fábrica rehabilitada, presenta diseño contemporáneo y un posicionamiento orientado al viajero que busca comodidad y buena localización.

Hotel DWO Valencia / INFORMACIÓN

Elche — Nuevo hotel urbano de diseño junto a los fundadores de Hawkers (40 habitaciones)

Hotel de nueva generación ubicado en el casco antiguo, con marca propia y un marcado enfoque en diseño.

Representa la primera incursión hotelera de los fundadores de Hawkers junto a AR Hotels & Resorts.

Nuevo hotel urbano en Elche de diseño junto a los fundadores de Hawkers / INFORMACIÓN

Foodies Spain Entertainment: Una nueva división para el ámbito gastronómico y de ocio

Una estrategia para ampliar la presencia del grupo en propuestas gastronómicas y espacios vinculados al estilo de vida mediterráneo.

Foodies Spain Entertainment nace con el objetivo de desarrollar conceptos de restauración y ocio en ubicaciones relevantes del litoral.

En esta etapa inicial, la división impulsará dos proyectos ya definidos:

Las Tantas, un espacio gastronómico en el casco antiguo de Benidorm inspirado en los mercados contemporáneos, orientado a dinamizar la vida social del centro.

Las Tantas / INFORMACIÓN

Puerto Blanco, un beach club y espacio gastronómico renovado en Calpe, con una propuesta mediterránea actualizada y un enfoque experiencial.

Puerto Blanco / INFORMACIÓN

En paralelo, Foodies Spain Entertainment realizará por primera vez un ejercicio de exportación gastronómica, trasladando propuestas consolidadas en Calpe a los nuevos activos del grupo.

El primer paso será la implantación de Komfort, un restaurante de cocina mediterránea actual, de sabores honestos, accesibles y de raíz local, que abrirá en el Hotel Nopal (Tenerife). También abrirá en el Hotel de Valencia el Restaurante Garden Atelier y en el Hotel de Palma de Mallorca un Restaurante Dinner Show en pleno Paseo del Borne.

Arroz de vaca de Komfort / INFORMACIÓN

De forma complementaria, la división desarrollará nuevos conceptos gastronómicos y de ocio en otros destinos madros del litoral del litoral, siempre en lugares icónicos y cuyos detalles se comunicarán a medida que los proyectos avancen.

Una nueva etapa para AR Hotels & Resorts

Con la combinación de renovaciones en Calpe, expansión nacional y la puesta en marcha de Foodies Spain Entertainment, AR Hotels & Resorts avanza en su evolución manteniendo como pilares la hospitalidad mediterránea, la calidad del servicio y la relevancia de la gastronomía dentro de su propuesta de valor.