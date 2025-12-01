El Hotel Benidorm Centre, reconocido como “Most Loved Worldwide” y “Most Loved in Spain” por loveholidays

El Hotel Benidorm Centre, perteneciente al Grupo Bali, ha sido distinguido con dos de los galardones más destacados en la primera edición de los loveholidays’ Most Loved Hotel Awards: el premio “Most Loved Worldwide”, máximo reconocimiento global de la plataforma, y el galardón “Most Loved in Spain”, que lo posiciona como el hotel más valorado del país entre los comercializados por la agencia. Este doble premio sitúa al establecimiento benidormense entre los hoteles preferidos a nivel internacional por los viajeros de loveholidays.

Los galardones se basan en más de 215.000 valoraciones reales de clientes, quienes han evaluado aspectos clave de su estancia como la satisfacción general, el trato recibido, la calidad de las instalaciones, la limpieza, el confort y la experiencia global. Tras el análisis de estas opiniones, el Hotel Benidorm Centre se ha situado dentro del 0,6% de los hoteles mejor puntuados en todo el mundo, un logro especialmente significativo dada la competitividad del sector.

Loveholidays ha destacado que estos premios reflejan “la constancia, la excelencia y el compromiso del equipo del hotel con el bienestar del cliente”, y ha hecho llegar al establecimiento un certificado oficial, una insignia digital para incorporar a su web y una carta de felicitación emitida por su Chief Marketing Officer (CMO), subrayando la importancia de esta distinción.

Con motivo de este reconocimiento, Joaquín Pérez Crespo, fundador y propietario del Grupo Bali, destacó el valor del premio tanto para el hotel como para el destino:

“Este premio al Hotel Benidorm Centre nos llena de satisfacción y refleja el trabajo serio, constante y profesional que se viene desarrollando. Pero, sobre todo, pone en valor el esfuerzo del equipo: son las personas, su compromiso y su vocación de servicio, quienes hacen posible que nuestros hoteles sigan siendo referentes dentro y fuera de España. Este reconocimiento demuestra que Benidorm continúa siendo un ejemplo internacional de calidad y hospitalidad.”

Situado en pleno corazón de Benidorm, el Hotel Benidorm Centre, con su reciente renovación, ha reforzado todavía más su propuesta de valor, incorporando habitaciones modernizadas, un restaurante buffet con cocina mediterránea e internacional, piscina y espacios diseñados para garantizar una experiencia única. El equipo del hotel ha trabajado de manera coordinada para ofrecer un servicio personalizado y atento, adaptado a las necesidades del viajero contemporáneo.

El doble reconocimiento supone también una excelente noticia para el destino Benidorm y para la provincia de Alicante, reafirmando su posición como uno de los lugares preferidos por los viajeros europeos. La Costa Blanca destaca desde hace décadas por su clima, su oferta gastronómica, la calidad de su planta hotelera y la capacidad de sus profesionales para evolucionar y responder a las nuevas demandas del sector turístico. La obtención de los premios “Most Loved Worldwide” y “Most Loved in Spain” por parte del Hotel Benidorm Centre contribuye a seguir proyectando una imagen internacional de excelencia, hospitalidad y profesionalidad en la ciudad de Benidorm.