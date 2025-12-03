El Colegio de Publicidad celebra el V Día de la Comunicación Eficaz y distingue a José María Rubert por su liderazgo

El Colegio Oficial de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana inicia la celebración de su 25º aniversario destacando a uno de los grandes referentes del sector: José María Rubert Fernández, Socio Director General de ZenithBR, quien será reconocido durante el V Día de la Comunicación Eficaz por su contribución decisiva al avance de la comunicación, el marketing y la estrategia empresarial en la Comunitat Valenciana.

“Reconocer a José María Rubert significa reconocer a toda una generación de profesionales que han construido la comunicación valenciana desde el rigor, la estrategia y la visión de futuro. Su trayectoria simboliza lo que defendemos: una comunicación que impulsa negocio, reputación y competitividad”, han destacado desde la dirección del Colegio de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunidad Valenciana.

La jornada, que se celebra este miércoles 3 de diciembre a las 16:30 h en la Sala Polivalente de Las Naves, donde asistirán consultores, empresas y agencias para analizar cómo ha evolucionado la toma de decisiones en comunicación en un entorno marcado por la digitalización, sitúa este año en el centro la trayectoria de Jose María Rubert, Socio Director General de ZenithBR.

Su liderazgo, su capacidad para anticipar tendencias y su visión de una comunicación orientada al negocio le han consolidado como uno de los profesionales más influyentes y respetados del panorama nacional, convirtiendo su reconocimiento en el hito principal de esta edición.

José María Rubert, Premio del Día de la Comunicación Eficaz 2025

El Colegio reconoce a José María Rubert Fernández por su aportación decisiva a la profesionalización del sector, por su visión integradora sobre el futuro de la comunicación y por su capacidad para conectar estrategia, negocio y generación de valor.

“Siempre he creído que las empresas necesitan formarse para aprender a generar negocio. Comunicar bien no es solo emitir mensajes: es comprender mercados, anticipar tendencias y transformar decisiones en resultados", ha destacado Rubert.

Con una carrera dedicada casi por completo a la comunicación, las ventas y el marketing, Rubert ha sido una figura clave en la transformación del ecosistema publicitario valenciano. Su formación multidisciplinar en áreas generalistas del management y su profunda inquietud por las tendencias de futuro, tanto en comunicación como en la formación de organizaciones orientadas al crecimiento, le han convertido en una referencia para varias generaciones de profesionales.

“Me interesa todo aquello que tenga que ver con las tendencias de futuro en comunicación y, sobre todo, con cómo las empresas pueden aprender el arte de generar negocio y ventas”, afirma Rubert, cuya trayectoria al frente de ZenithBR ha consolidado un modelo basado en el rigor estratégico, la innovación y la búsqueda constante de eficacia.

Desde el Colegio, se destaca su papel como mentor, impulsor y defensor del trabajo bien hecho, además de su contribución al posicionamiento de València como un polo de talento, creatividad y pensamiento estratégico en comunicación.

José María Rubert, Premio del Día de la Comunicación Eficaz 2025. / INFORMACIÓN

Tres miradas y una industria: la digitalización cambia las reglas

Bajo el lema “Tres miradas y una industria”, el Día de la Comunicación Eficaz analiza cómo la multiplicación de datos, canales y herramientas ha transformado la forma de tomar decisiones. El evento pone sobre la mesa un nuevo paradigma: no se trata de manejar más datos, sino de saber distinguir cuáles importan para orientar la estrategia y mejorar los resultados.

Esta edición reivindica el papel de la comunicación como pilar clave en la dirección empresarial, recuperando la influencia que el sector ha perdido en las mesas de decisión. La digitalización ha cambiado las reglas, pero también ha abierto oportunidades para que comunicación y marketing asuman un rol central en la generación de negocio, conversión y reputación.

Un programa con casos reales y debate transversal

Uno de los momentos más destacados será la intervención de Ximo Aliaga (Growth Director, Octopus Energy), que presentará un caso real donde un mensaje claro y un posicionamiento robusto reducen fricciones en la captación y mejoran la conversión, demostrando que el trabajo de marca es esencial tanto en la adquisición como en la retención.

A continuación, una mesa redonda multidisciplinar reunirá a representantes de consultoría estratégica, empresas, agencias creativas y agencias tecnológicas y de medios. Tres miradas complementarias que abordarán los desafíos de una industria que se encuentra en plena reconfiguración.

25º Aniversario del Colegio de Publicidad: un compromiso renovado

El encuentro arrancará a las 16:30 h con la apertura institucional y contará con dos ponencias principales antes del debate colectivo. La jornada concluirá con la entrega de los Premios TFM y con el reconocimiento a José María Rubert por su trayectoria.

En el año de su 25º aniversario, el Colegio reafirma su compromiso con la profesionalización del sector, la creación de espacios de pensamiento crítico y el impulso a una comunicación eficaz, responsable y orientada al impacto real en negocio y sociedad.

La Generalitat Valenciana, como patrocinador único en esta edición especial, refuerza el papel estratégico del marketing y la comunicación en la estructura empresarial. El evento cuenta, además, con la colaboración de las agencias Sensei, HubMedia, Twelfhundred i Estimado, y con el apoyo anual de Aboutblank, Amundsen, Caixa Popular, Marquistas, Priopcion, R Comunicación, Siberia, UOC i les quatre universitats valencianes: CEU Cardenal Herrera, ESIC Business School, Universitat d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló, així com de Las Naves – Centre d’Innovació, Mahou i Bodegas Arráez.