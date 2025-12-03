El Consorci Mare finaliza su campaña de educación ambiental superando los 20.000 participantes
La campaña de educación ambiental, a cargo de un equipo de ocho educadores, ha incluido acciones en playas y espacios naturales, dinámicas en aulas de centros escolares y visitas guiadas al Complejo Ambiental de El Campello
Esta iniciativa educativa de concienciación ambiental ha contado con una subvención de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana
El Consorci Mare, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha finalizado hoy la campaña de educación ambiental anual, que ha contado con una subvención de la Generalitat Valenciana.
Con una participación de récord y más de 20.000 participantes a las acciones de concienciación, esta campaña ha realizado acciones en playas de municipios costeros, en ecoparques móviles e islas ecológicas de la entidad, en centros educativos y en el Complejo Ambiental de El Campello, con visitas guiadas para explicar el camino que hacen los residuos hasta que son recuperados.
“Gracias a la subvención de la Generalitat Valenciana, este es el segundo año en el que hemos podido realizar una intensa campaña de educación ambiental para trabajar la correcta gestión de residuos con la ciudadanía de nuestros 52 municipios,” ha explicado el presidente de la entidad, José Ramón González de Zárate. “Con un equipo de ocho educadores ambientales, hemos logrado realizar acciones de sensibilización en islas ecológicas, en playas, a pie de calle y también en el Complejo Ambiental de El Campello, lo que nos ha permitido alcanzar a más de 20.000 vecinos de nuestras comarcas”.
Una campaña de récord para concienciar sobre la separación
Las más de 420 acciones de concienciación de la campaña han sido realizadas por ocho educadores ambientales, divididos en cuatro equipos, que han estado presentes en todo el territorio. Por un lado, se han realizado acciones en los 52 municipios, incluyendo puntos informativos en espacios naturales y a pie de calle y el acompañamiento a los ecoparques móviles y las islas ecológicas consorciados, para explicar a la ciudadanía su correcto uso en la separación de residuos.
También se han realizado visitas guiadas al Complejo Ambiental de El Campello, donde centros educativos, asociaciones y colectivos han podido ver de primera mano el camino que hacen los residuos del contenedor gris y marrón hasta que son valorizados.
Otra de las novedades han sido las acciones diseñadas para el aula, como el escape room ambiental, una innovadora propuesta itinerante que se ha realizado en distintos institutos y colegios de los 52 municipios.
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Horario y dónde ver el Quintanar del Rey-Elche de la segunda ronda de Copa