El Consorci Mare finaliza su campaña de educación ambiental superando los 20.000 participantes

El Consorci Mare, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha finalizado hoy la campaña de educación ambiental anual, que ha contado con una subvención de la Generalitat Valenciana.

Con una participación de récord y más de 20.000 participantes a las acciones de concienciación, esta campaña ha realizado acciones en playas de municipios costeros, en ecoparques móviles e islas ecológicas de la entidad, en centros educativos y en el Complejo Ambiental de El Campello, con visitas guiadas para explicar el camino que hacen los residuos hasta que son recuperados.

Las acciones han contado con una participación de récord, con más de 20.000 participantes. / INFORMACIÓN

“Gracias a la subvención de la Generalitat Valenciana, este es el segundo año en el que hemos podido realizar una intensa campaña de educación ambiental para trabajar la correcta gestión de residuos con la ciudadanía de nuestros 52 municipios,” ha explicado el presidente de la entidad, José Ramón González de Zárate. “Con un equipo de ocho educadores ambientales, hemos logrado realizar acciones de sensibilización en islas ecológicas, en playas, a pie de calle y también en el Complejo Ambiental de El Campello, lo que nos ha permitido alcanzar a más de 20.000 vecinos de nuestras comarcas”.

Una campaña de récord para concienciar sobre la separación

Las más de 420 acciones de concienciación de la campaña han sido realizadas por ocho educadores ambientales, divididos en cuatro equipos, que han estado presentes en todo el territorio. Por un lado, se han realizado acciones en los 52 municipios, incluyendo puntos informativos en espacios naturales y a pie de calle y el acompañamiento a los ecoparques móviles y las islas ecológicas consorciados, para explicar a la ciudadanía su correcto uso en la separación de residuos.

En esta campaña se han realizadoa cciones en playas de municipios costeros. / INFORMACIÓN

También se han realizado visitas guiadas al Complejo Ambiental de El Campello, donde centros educativos, asociaciones y colectivos han podido ver de primera mano el camino que hacen los residuos del contenedor gris y marrón hasta que son valorizados.

Otra de las novedades han sido las acciones diseñadas para el aula, como el escape room ambiental, una innovadora propuesta itinerante que se ha realizado en distintos institutos y colegios de los 52 municipios.