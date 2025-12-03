Grupo Cyma convoca la segunda edición de los Desayunos Solidarios de Navidad
El encuentro, a beneficio de Daño Cerebral Adacea Alicante, se celebrará el jueves 18 de diciembre en la Villa Universitaria de San Vicente del Raspeig
Grupo Cyma, en colaboración con Grupo El Castillo, invita a participar en la segunda edición de los Desayunos Solidarios de Navidad. El encuentro busca crear un foro de solidaridad entre sus asistentes y dar visibilidad al trabajo que realiza Daño Cerebral Adacea Alicante, entidad dedicada a la defensa de los derechos y necesidades de las personas con daño cerebral y sus familias.
La cita tendrá lugar el jueves 18 de diciembre en la Villa Universitaria de San Vicente del Raspeig. Durante la jornada, se habilitará un espacio de tertulia con personas afectadas y miembros de la asociación, con el fin de acercar su labor a los participantes y fomentar el networking solidario.
La organización ha fijado una donación mínima de 25 euros, que podrá realizarse por transferencia o Bizum:
Transferencia: ES12 3081 0815 3136 3342 4829
Código Bizum: 1388
También será posible contribuir en efectivo el mismo día del evento. Para quienes deseen colaborar sin asistir al desayuno, se ha habilitado la modalidad de fila cero mediante transferencia bancaria a la cuenta de la asociación.
Los asistentes contarán con una zona de parking disponible en la Villa Universitaria.
La organización ruega confirmar asistencia a través del formulario accesible desde este enlace.
