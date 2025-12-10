El Colegio de la Arquitectura Técnica de Alicante ofrece asesoramiento técnico para la tramitación del Plan Renhata 2025

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante informa de que ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renhata 2025, convocado por la Generalitat Valenciana. Estas subvenciones están destinadas a la rehabilitación interior de viviendas, y los Arquitectos Técnicos son los profesionales habilitados para ofrecer asesoramiento técnico durante todo el proceso de tramitación y ejecución de las actuaciones.

El Plan Renhata contempla tres líneas principales de actuación la reforma de cocinas y baños, la adaptación de viviendas para personas con discapacidad o movilidad reducida y la incorporación de domótica para mejorar la accesibilidad. Las ayudas podrán solicitarse hasta el próximo 12 de enero de 2026.

Desde el COAT Alicante se subraya el papel del arquitecto técnico como profesional capacitado para guiar al ciudadano en todo el proceso de solicitud, tramitación, ejecución y justificación de las ayudas. Estos técnicos no solo asesoran en la redacción del proyecto y en la ejecución de las obras, sino que también se encargan de cumplir con todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa autonómica.

Para acceder a estas ayudas, las obras deben haberse iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2023 y haber finalizado después del 25 de abril de 2023. Las personas interesadas pueden consultar los detalles de la convocatoria a través del portal de la Generalitat o contactar con un arquitecto técnico colegiado, que les ofrecerá acompañamiento profesional en cada paso del procedimiento.

“El arquitecto técnico es el profesional que conoce en profundidad tanto el marco normativo como las soluciones constructivas más adecuadas para este tipo de intervenciones. Su figura garantiza que la rehabilitación se realice con seguridad, calidad y conforme a los requisitos exigidos por la Administración”, ha señalado la presidenta del COAT, Cristina Bordera.

Desde el Colegio se anima a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad de mejora de sus viviendas, recordando que estas actuaciones contribuyen no solo a incrementar la accesibilidad y funcionalidad del hogar, sino también a revalorizar el inmueble y mejorar la calidad de vida de sus ocupantes.