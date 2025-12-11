Este año Ortopedia Tram Hospital felicita la Navidad con Christmas escritos a mano

En estos tiempos en donde lo digital, lo cómodo y la inmediatez priman por encima de todo, con la llegada de la Navidad las empresas felicitan reenviando por email o whatsapp cualquier cosa que les va llegando: vídeos, imágenes, reels, tik toks… sin pararse a pensar a quien se lo van a reenviar ni en el mensaje que contienen, y esto resulta muy frío e impersonal.

Por eso, cuando nos encontramos alguna empresa de Alicante como Ortopedia Tram Hospital, que se planifica y organiza para hacer llegar a sus pacientes, clientes, proveedores y vecinos detalles navideños y christmas personalizados escritos a mano, con mensajes que salen del corazón y enviados por correo ordinario, nos alegra y nos trae al recuerdo las viejas costumbres navideñas de nuestra infancia y del pasado.

Son muchas las personas que se acercan estos días a la ortopedia para transmitir a su directora, Cecilia Soriano, y a todo el equipo, su agradecimiento por el trato recibido a lo largo de todo el año.

Y también para compartir un rato agradable, ya que son recibidos con la típica mistela, turrones, dulces navideños alicantinos y villancicos.

Podemos pensar que esto está pasado de moda pero todavía quedan empresas con corazón, como Ortopedia Tram Hospital, expertos en ofrecer a sus pacientes y familiares un trato personalizado, además de soluciones precisas, adaptadas a su necesidad específica.

Para ellos lo más importante son las personas y cada paciente es único, por ello se esfuerzan en ser sensibles y ofrecer al mejor atención, lo que contrasta con el trato frío e impersonal que encontramos en estos tiempos de tanta tecnología.

Siguiendo con su filosofía y misión seguirán cada año cumpliendo con estas tradiciones.