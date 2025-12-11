Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maruja Horchatería AzulProtesta médicosParo profesoresPrecio viviendaAsesino machistaMarihuana DéniaEntradas Rosalía
instagramlinkedin

Este año Ortopedia Tram Hospital felicita la Navidad con Christmas escritos a mano

Son muchas las personas que se acercan estos días a la ortopedia para transmitir a su directora, Cecilia Soriano, y a todo el equipo, su agradecimiento por el trato recibido a lo largo de todo el año

Ortopedia Tram Hospital se planifica y organiza para hacer llegar a sus pacientes, clientes, proveedores y vecinos detalles navideños y christmas personalizados.

Ortopedia Tram Hospital se planifica y organiza para hacer llegar a sus pacientes, clientes, proveedores y vecinos detalles navideños y christmas personalizados. / INFORMACIÓN

R. E.

En estos tiempos en donde lo digital, lo cómodo y la inmediatez priman por encima de todo, con la llegada de la Navidad las empresas felicitan reenviando por email o whatsapp cualquier cosa que les va llegando: vídeos, imágenes, reels, tik toks… sin pararse a pensar a quien se lo van a reenviar ni en el mensaje que contienen, y esto resulta muy frío e impersonal.

Por eso, cuando nos encontramos alguna empresa de Alicante como Ortopedia Tram Hospital, que se planifica y organiza para hacer llegar a sus pacientes, clientes, proveedores y vecinos detalles navideños y christmas personalizados escritos a mano, con mensajes que salen del corazón y enviados por correo ordinario, nos alegra y nos trae al recuerdo las viejas costumbres navideñas de nuestra infancia y del pasado.

Son muchas las personas que se acercan estos días a la ortopedia para transmitir a su directora, Cecilia Soriano, y a todo el equipo, su agradecimiento por el trato recibido a lo largo de todo el año.

Y también para compartir un rato agradable, ya que son recibidos con la típica mistela, turrones, dulces navideños alicantinos y villancicos.

Podemos pensar que esto está pasado de moda pero todavía quedan empresas con corazón, como Ortopedia Tram Hospital, expertos en ofrecer a sus pacientes y familiares un trato personalizado, además de soluciones precisas, adaptadas a su necesidad específica.

Para ellos lo más importante son las personas y cada paciente es único, por ello se esfuerzan en ser sensibles y ofrecer al mejor atención, lo que contrasta con el trato frío e impersonal que encontramos en estos tiempos de tanta tecnología.

Siguiendo con su filosofía y misión seguirán cada año cumpliendo con estas tradiciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents