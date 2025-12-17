RH Hoteles obtiene siete galardones entre excelencia en higiene hídrica y cocinas

RH Hoteles ha vuelto a situarse entre las compañías más reconocidas del sector en la Comunitat Valenciana tras la entrega anual de los Premios HOSBEC de Excelencia en Higiene, que distinguen a los alojamientos con mejores resultados en gestión sanitaria de cocinas e instalaciones hídricas.

En esta edición, los hoteles premiados de RH han sido:

* Hotel RH Princesa: Excelencia en Higiene Hídrica y Excelencia en Cocinas.

* Hotel RH Corona del Mar: Excelencia en Higiene Hídrica y Excelencia en Cocinas.

* Hotel RH Silene: Excelencia en Cocinas.

* Hotel RH Victoria: Excelencia en Cocinas.

* Gastrohotel RH Canfali: Excelencia en Higiene Hídrica.

Estos galardones se basan en el desempeño de los establecimientos en auditorías higiénico-sanitarias, reforzando la importancia de la prevención, la trazabilidad y la mejora continua en seguridad alimentaria e hídrica y fueron entregados por el presidente de HOSBEC, Fede Fuster.

RH Hoteles ha recibido el 2º premio a la Mejor Estrategia de Sostenibilidad Integral. / INFORMACIÓN

Sostenibilidad integral: un reconocimiento que consolida el modelo RH

RH Hoteles ha recibido el 2º premio a la Mejor Estrategia de Sostenibilidad Integral, una distinción que pone en valor el trabajo global de la compañía y confirma su apuesta por una sostenibilidad real, medible y aplicada a toda la operación. Este reconocimiento sitúa a la cadena entre las estrategias más sólidas y completas del sector, y refuerza una visión de sostenibilidad entendida de forma integral (ambiental, social y de gobernanza).

El premio fue recogido por Pablo Hernández, director general de RH Hoteles. El resto de los galardones fueron recogidos por los directores de los establecimientos y los responsables de los departamentos reconocidos (cocina o servicios técnicos, según la modalidad).

“Recibir este premio es una gran noticia: habla de una estrategia real, medible y transversal, que se trabaja cada día desde la dirección hasta cada equipo operativo. Y hacerlo, además, junto a los reconocimientos en higiene, demuestra que excelencia y sostenibilidad van de la mano”, ha señalado Pablo Hernández.