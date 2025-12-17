RH Hoteles obtiene siete galardones entre excelencia en higiene hídrica y cocinas
La compañía ha recibido también el 2º premio a la Mejor Estrategia de Sostenibilidad Integral, una distinción que pone en valor el trabajo global y confirma su apuesta por una sostenibilidad real, medible y aplicada a toda la operación
RH Hoteles ha vuelto a situarse entre las compañías más reconocidas del sector en la Comunitat Valenciana tras la entrega anual de los Premios HOSBEC de Excelencia en Higiene, que distinguen a los alojamientos con mejores resultados en gestión sanitaria de cocinas e instalaciones hídricas.
En esta edición, los hoteles premiados de RH han sido:
* Hotel RH Princesa: Excelencia en Higiene Hídrica y Excelencia en Cocinas.
* Hotel RH Corona del Mar: Excelencia en Higiene Hídrica y Excelencia en Cocinas.
* Hotel RH Silene: Excelencia en Cocinas.
* Hotel RH Victoria: Excelencia en Cocinas.
* Gastrohotel RH Canfali: Excelencia en Higiene Hídrica.
Estos galardones se basan en el desempeño de los establecimientos en auditorías higiénico-sanitarias, reforzando la importancia de la prevención, la trazabilidad y la mejora continua en seguridad alimentaria e hídrica y fueron entregados por el presidente de HOSBEC, Fede Fuster.
Sostenibilidad integral: un reconocimiento que consolida el modelo RH
RH Hoteles ha recibido el 2º premio a la Mejor Estrategia de Sostenibilidad Integral, una distinción que pone en valor el trabajo global de la compañía y confirma su apuesta por una sostenibilidad real, medible y aplicada a toda la operación. Este reconocimiento sitúa a la cadena entre las estrategias más sólidas y completas del sector, y refuerza una visión de sostenibilidad entendida de forma integral (ambiental, social y de gobernanza).
El premio fue recogido por Pablo Hernández, director general de RH Hoteles. El resto de los galardones fueron recogidos por los directores de los establecimientos y los responsables de los departamentos reconocidos (cocina o servicios técnicos, según la modalidad).
“Recibir este premio es una gran noticia: habla de una estrategia real, medible y transversal, que se trabaja cada día desde la dirección hasta cada equipo operativo. Y hacerlo, además, junto a los reconocimientos en higiene, demuestra que excelencia y sostenibilidad van de la mano”, ha señalado Pablo Hernández.
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: 'Cuando estás de baja médica no estás cobrando el sueldo
- Una nueva borrasca barre la provincia de Alicante: así está descargando este martes