Unión Alcoyana Seguros refuerza su compromiso social esta Navidad con “El Agente Solidario”

Unión Alcoyana Seguros ha dado a conocer la resolución de la edición 2025 de su programa “El Agente Solidario”, una iniciativa que impulsa proyectos sociales en los municipios donde la compañía está presente a través de su red de mediación. En esta edición, siete entidades han sido seleccionadas para recibir una aportación económica de 1.250 €; cantidad destinada a apoyar acciones dirigidas a colectivos vulnerables.

El anuncio coincide con las fechas navideñas, un momento especialmente significativo para reafirmar el compromiso de la mediación y de la entidad, con su entorno directo.

El papel clave de la mediación

La selección de las entidades beneficiarias se ha realizado, como cada año, a través de las iniciativas remitidas por la red de mediación de Unión Alcoyana, quienes proponen y valoran los proyectos más relevantes de sus municipios, gracias a su estrecha vinculación con la comunidad. En palabras de Enrique Jorge Rico, Consejero Delegado de Unión Alcoyana Seguros: “Nuestros mediadores son la esencia de este programa. Su cercanía, su conocimiento del territorio y su sensibilidad social hacen posible que ‘El Agente Solidario’ sea una iniciativa que siga creciendo año tras año. Son ellos quienes detectan las necesidades reales de cada localidad y quienes, con su implicación, nos permiten estar al lado de quienes más nos necesitan.”

Unión Alcoyana Seguros, más cerca en los momentos que importan

Con esta nueva edición, Unión Alcoyana Seguros reafirma su apuesta por un modelo de colaboración cercano y humano. “El Agente Solidario” continúa consolidándose como una iniciativa estratégica dentro de la compañía, capaz de generar impacto positivo y de fortalecer la red de apoyo entre mediadores, entidad y entidades sin ánimo de lucro que necesitan del apoyo empresarial e institucional para dar continuidad a su gran labor. Como indica Rico, “este programa demuestra que la solidaridad forma parte de nuestra identidad. En un día como hoy, 24 de diciembre, cobra aún más fuerza recordar que nuestra red de mediación no sólo acompaña a nuestros clientes, sino también a las entidades y colectivos que trabajan por mejorar la vida de las personas en momentos difíciles.”

Entidades beneficiarias de la edición 2025

Este año, cada una de estas organizaciones recibirá una ayuda económica de 1.250 euros, destinada a apoyar iniciativas que generan un impacto directo en colectivos vulnerables. Un gesto que, especialmente en estas fechas navideñas, cobra aún más sentido: compartir, acompañar y contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

Mediador: Valls Mediadores Agencia Vinculada SL de Alicante.

La Asociación para el Desarrollo Sociosanitario TABARCA trabaja para brindar atención a las personas que viven en la calle, ofreciéndoles las herramientas necesarias y el apoyo que les permitan salir de esta situación y reintegrarse en la vida laboral y social. Además, la entidad impulsa acciones de sensibilización para dar visibilidad a esta realidad, al tiempo que trata de paliar la desesperanza de quienes se enfrentan a la exclusión. Sus siglas, C.A.S.A. (Centro Asistencial San Agustín), rinden homenaje a las hermanas que han cedido generosamente las instalaciones, haciendo posible que este proyecto se consolide como un refugio de dignidad y esperanza.

https://www.centroacogidacasa.org/asociacion-tabarca/

Mediador: Eurofi S y L Gestión SL de la población de Dolores.

La Asociación Síndrome Phelan-McDermid está formada por padres, familiares y personas afectadas por este síndrome. Su principal objetivo es garantizar que las familias tengan acceso a información fiable y actualizada, así como fomentar la investigación para avanzar hacia una solución a la enfermedad. Además, la asociación ofrece una comunidad de apoyo y ayuda mutua, al tiempo que trabaja en la búsqueda de vías de financiación que permitan continuar impulsando el progreso científico.

https://22q13.org.es/

Mediador: Seindeco Castellón SL de Castellón.

La Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE Castelló, tiene como finalidad promover y defender unas condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad física y orgánica de Castellón y su provincia. Su labor se centra en favorecer una integración plena y real en la sociedad, normalizando su vida cotidiana y apoyando la integración laboral, educativa y social de forma digna, así como proporcionando autonomía personal y respiro familiar.

https://www.cocemfe.es/

Mediador: Juan Antonio García Cazorla de Cartagena.

El principal objetivo de AIDEMAR, Asociación para la Integración del Discapacitado de la Comarca del Mar Menor, es la prestación de servicios dirigidos a las personas con discapacidad y a sus familias, con el fin de mejorar su calidad de vida. Todo ello con un propósito último aún más relevante: lograr la integración real de las personas con discapacidad en la vida cotidiana.

https://aidemar.com/

Mediador: Córdoba 2002 SL de la población de La Carlota.

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal en todos sus ámbitos. Su trabajo se orienta a fomentar la prevención y la investigación de la enfermedad renal crónica, así como a sensibilizar sobre la importancia de la donación de órganos para trasplante. Además, procura dar respuesta a las necesidades sociales, sanitarias y de integración laboral de las personas afectadas.

https://alcer.org/

Mediador: Agulló Soler Asociados SL de Elche.

ASPANION, Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, fue creada en 1985 por las propias familias afectadas. Su objetivo es garantizar la mejor calidad de vida posible de los niños y adolescentes con cáncer, interviniendo de manera activa durante el proceso de la enfermedad. La entidad trabaja para minimizar el impacto negativo del cáncer en la vida familiar, escolar y social del menor y de su entorno, y participa como colectivo afectado en todos aquellos foros en los que debe tener voz.

https://aspanion.es/

Mediador: Sansaloni y Moltó SL de la población de Tavernes de la Valldigna.

La Fundación Integra Valldigna de la Comunidad Valenciana tiene como finalidad la atención, promoción e integración de las personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de dar respuesta a sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida. En este caso, la Fundación ha iniciado los trámites para desarrollar un proyecto de construcción de un edificio de tres plantas destinado a viviendas tuteladas para 24 personas con diversidad funcional intelectual en la población de Tavernes de la Valldigna.

https://integravalldigna.org/