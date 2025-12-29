Grupo MUCHAVISTA cierra 2025 con cuatro locales y proyecta una ambiciosa expansión en 2026

El Grupo MUCHAVISTA consolida su posición en el sector de la restauración mediterránea cerrando el ejercicio 2025 con cuatro establecimientos operativos y una clara hoja de ruta de crecimiento que prevé la apertura de cinco nuevos locales a lo largo de 2026. Un balance que confirma la solidez del proyecto empresarial y su buena acogida por parte del público.

Arroz meloso con pulpo. Uno de los arroces emblemáticos de MUCHAVISTA, elaborado con fondo propio y producto seleccionado. / INFORMACIÓN

Nacido con la vocación de poner en valor la cocina mediterránea y la cultura del arroz, MUCHAVISTA ha desarrollado una propuesta gastronómica basada en el producto, la sencillez bien entendida y una experiencia cuidada.

Arroz caldoso de bogavante. Una propuesta que refleja la especialización del grupo en arroces de alta calidad. / INFORMACIÓN

El cierre de 2025 con cuatro locales representa un paso clave dentro del plan de crecimiento del grupo, que ha apostado por consolidar procesos y equipos antes de abordar nuevas aperturas.

Producto del mar y frituras de bahía. Cocina mediterránea reconocible, pensada para compartir. / INFORMACIÓN

De cara a 2026, el Grupo MUCHAVISTA prevé la apertura de cinco nuevos locales, ampliando su presencia en ubicaciones estratégicas y reforzando su posicionamiento como grupo gastronómico en expansión.