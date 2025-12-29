Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grupo MUCHAVISTA cierra 2025 con cuatro locales y proyecta una ambiciosa expansión en 2026

El restaurante ha desarrollado una propuesta gastronómica basada en el producto, la sencillez bien entendida y una experiencia cuidada

Fachada de MUCHAVISTA. Identidad mediterránea, diseño contemporáneo y espacios pensados para disfrutar del arroz y el producto local.

R. E.

El Grupo MUCHAVISTA consolida su posición en el sector de la restauración mediterránea cerrando el ejercicio 2025 con cuatro establecimientos operativos y una clara hoja de ruta de crecimiento que prevé la apertura de cinco nuevos locales a lo largo de 2026. Un balance que confirma la solidez del proyecto empresarial y su buena acogida por parte del público.

Arroz meloso con pulpo. Uno de los arroces emblemáticos de MUCHAVISTA, elaborado con fondo propio y producto seleccionado.

Nacido con la vocación de poner en valor la cocina mediterránea y la cultura del arroz, MUCHAVISTA ha desarrollado una propuesta gastronómica basada en el producto, la sencillez bien entendida y una experiencia cuidada.

Arroz caldoso de bogavante. Una propuesta que refleja la especialización del grupo en arroces de alta calidad.

El cierre de 2025 con cuatro locales representa un paso clave dentro del plan de crecimiento del grupo, que ha apostado por consolidar procesos y equipos antes de abordar nuevas aperturas.

Producto del mar y frituras de bahía. Cocina mediterránea reconocible, pensada para compartir.

De cara a 2026, el Grupo MUCHAVISTA prevé la apertura de cinco nuevos locales, ampliando su presencia en ubicaciones estratégicas y reforzando su posicionamiento como grupo gastronómico en expansión.

