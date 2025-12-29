Grupo MUCHAVISTA cierra 2025 con cuatro locales y proyecta una ambiciosa expansión en 2026
El restaurante ha desarrollado una propuesta gastronómica basada en el producto, la sencillez bien entendida y una experiencia cuidada
El Grupo MUCHAVISTA consolida su posición en el sector de la restauración mediterránea cerrando el ejercicio 2025 con cuatro establecimientos operativos y una clara hoja de ruta de crecimiento que prevé la apertura de cinco nuevos locales a lo largo de 2026. Un balance que confirma la solidez del proyecto empresarial y su buena acogida por parte del público.
Nacido con la vocación de poner en valor la cocina mediterránea y la cultura del arroz, MUCHAVISTA ha desarrollado una propuesta gastronómica basada en el producto, la sencillez bien entendida y una experiencia cuidada.
El cierre de 2025 con cuatro locales representa un paso clave dentro del plan de crecimiento del grupo, que ha apostado por consolidar procesos y equipos antes de abordar nuevas aperturas.
De cara a 2026, el Grupo MUCHAVISTA prevé la apertura de cinco nuevos locales, ampliando su presencia en ubicaciones estratégicas y reforzando su posicionamiento como grupo gastronómico en expansión.
