Gran Hotel Bali refuerza la mejora continua y la eficiencia de sus procesos con un sistema de gestión de calidad certificado
El establecimiento ha obtenido la certificación ISO 9001:2015, otorgada por Adok Certification, con un alcance aplicado a la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios
El Gran Hotel Bali ha formalizado y certificado su modelo de trabajo orientado a la mejora continua, la eficiencia operativa y la atención al cliente, tras obtener la certificación ISO 9001:2015 en gestión de la calidad.
El establecimiento dispone de un sistema certificado por ADOK Certification, cuyo alcance se aplica específicamente a las actividades de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, reforzando así la profesionalización de sus procesos internos conforme a estándares internacionales.
Desde el hotel señalan que este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un equipo implicado en la mejora permanente y alineado con criterios de calidad y eficiencia, más allá de la obtención del propio certificado.
Con esta certificación, el Gran Hotel Bali reafirma su compromiso con la profesionalización, la mejora continua y la excelencia en el servicio, consolidando un modelo de gestión que afronta los próximos retos con una base sólida y estructurada.
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- El río Segura se llena de espuma por el vertido de aguas residuales de municipios ribereños de Murcia y Alicante
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- La Audiencia de Alicante denuncia a un abogado por inventarse citas del Tribunal Supremo en un recurso
- El PSOE anuncia en el pleno que llevará al juzgado al equipo de gobierno de Torrevieja por 'perdonar' 160.000 euros de derechos de autor a la empresa de Cultura
- Leroy Merlín recurre en el juzgado por segunda vez la licencia del Ayuntamiento de Torrevieja a la tienda de Bauhaus
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- El tiempo en Alicante: mínimas cercanas a cero grados para el Día de Reyes