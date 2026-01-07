Gran Hotel Bali refuerza la mejora continua y la eficiencia de sus procesos con un sistema de gestión de calidad certificado

El Gran Hotel Bali ha formalizado y certificado su modelo de trabajo orientado a la mejora continua, la eficiencia operativa y la atención al cliente, tras obtener la certificación ISO 9001:2015 en gestión de la calidad.

El establecimiento dispone de un sistema certificado por ADOK Certification, cuyo alcance se aplica específicamente a las actividades de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, reforzando así la profesionalización de sus procesos internos conforme a estándares internacionales.

Certificación ISO 9001:2015. / INFORMACIÓN

Desde el hotel señalan que este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un equipo implicado en la mejora permanente y alineado con criterios de calidad y eficiencia, más allá de la obtención del propio certificado.

Con esta certificación, el Gran Hotel Bali reafirma su compromiso con la profesionalización, la mejora continua y la excelencia en el servicio, consolidando un modelo de gestión que afronta los próximos retos con una base sólida y estructurada.