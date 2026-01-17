Abrir la puerta desde el móvil ya es una realidad con Netel

Abrir la puerta del portal o del garaje sin llaves, sin mandos y sin complicaciones es una realidad cada vez más presente en comunidades de vecinos y edificios residenciales gracias a soluciones como MATIC, el sistema de apertura de puertas con el móvil desarrollado por Netel, empresa tecnológica con sede en Alicante y una amplia trayectoria en el sector de las comunicaciones y el IoT.

MATIC permite utilizar el teléfono móvil como llave de acceso, de forma segura y remota. A través de una aplicación y un dispositivo instalado en la puerta, el usuario puede abrir portales, puertas de garaje u otros accesos comunes sin necesidad de llevar llaves físicas. El sistema es compatible con todo tipo de puertas y puede integrarse con otros dispositivos de control de acceso ya existentes, lo que facilita su implantación sin grandes modificaciones en la infraestructura del edificio.

Uno de los valores diferenciales de Netel es que tanto el hardware como el software de MATIC se desarrollan íntegramente en sus oficinas de Alicante. Contar con un departamento propio de I+D+i permite a la compañía mantener un proceso constante de innovación, mejorar el producto de forma continua y, sobre todo, adaptarse a las necesidades reales de sus clientes.

Esa apuesta por la mejora continua se refleja en las últimas actualizaciones de la aplicación MATIC. Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de añadir un widget en la pantalla principal del teléfono móvil, que permite abrir la puerta de forma mucho más rápida, sin necesidad de acceder a la app. Un gesto sencillo que mejora notablemente la experiencia de uso en el día a día.

La segunda mejora incorpora notificaciones inteligentes con un botón directo para abrir la puerta cuando el usuario se encuentra cerca de ella. Para ello, el cliente debe conceder permisos de ubicación en el dispositivo, lo que permite que el sistema detecte la proximidad y ofrezca el acceso de manera inmediata. Una función pensada para agilizar entradas y salidas, especialmente útil cuando se llega con prisas o con las manos ocupadas.

MATIC se presenta así como una solución que digitaliza el acceso a los edificios de forma segura, cómoda y eficiente, alineada con las nuevas formas de movilidad y uso del smartphone. Pero no es el único servicio que ofrece Netel. La compañía se ha consolidado como un referente en soluciones tecnológicas avanzadas para comunidades, con propuestas como Buzónmail, que notifica en el móvil cada vez que llega correo al buzón; M2M, una solución inteligente para el monitoreo y la comunicación de ascensores; o proyectos IoT a medida, orientados a transformar espacios tradicionales en entornos inteligentes.

En un contexto donde la tecnología busca simplificar la vida cotidiana, Netel apuesta por soluciones prácticas, desarrolladas localmente y pensadas para resolver necesidades reales. MATIC es un ejemplo claro de cómo la innovación aplicada puede empezar, simplemente, por abrir una puerta.