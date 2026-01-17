Prevención: los riesgos de no mantener el edificio

Las patologías y problemas en los edificios rara vez aparecen de forma repentina. En la mayoría de los casos son el resultado de un deterioro progresivo que no se ha detectado o tratado a tiempo: humedades persistentes, fisuras, desprendimientos, instalaciones envejecidas o elementos comunes que van perdiendo sus condiciones de seguridad y funcionalidad.

El mantenimiento de los edificios no debe entenderse únicamente como una cuestión estética o de confort. Es una responsabilidad directa de las comunidades de propietarios, cuya falta de atención puede derivar en daños materiales, riesgos para las personas y costes económicos elevados. Actuar solo cuando el problema ya es evidente suele implicar intervenciones urgentes, más complejas y mucho más costosas.

En este contexto, la prevención es clave. Contar con el asesoramiento de un arquitecto técnico permite evaluar de forma periódica el estado del edificio, detectar patologías incipientes y planificar las actuaciones necesarias de manera ordenada y eficiente. Su intervención aporta criterios técnicos objetivos y ayuda a priorizar las inversiones, evitando decisiones improvisadas.

Para presidentes de comunidad y administradores de fincas, apoyarse en un profesional cualificado no supone un gasto innecesario, sino una inversión en seguridad, tranquilidad y buena gestión. Un mantenimiento planificado contribuye a alargar la vida útil del edificio y a proteger el patrimonio común.

Desde el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante se insiste en la importancia de fomentar una auténtica cultura del mantenimiento. Anticiparse a los problemas es la mejor forma de reducir riesgos, controlar costes y evitar responsabilidades futuras para las comunidades de propietarios.