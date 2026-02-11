MAB gana el concurso público para 28 viviendas industrializadas en Murcia

La entidad pública estatal de Suelo (SEPES), ahora rebautizada como Casa 47 gestiona la promoción de vivienda pública industrializada en varios puntos de España.

Uno de ellos es este edificio de 26 viviendas y garajes en Sangonera (Murcia), el cual se ha sometido a concurso público de arquitectura, resultando la propuesta del estudio arquitectosMAB la mejor valorada.

El edificio cuenta con 6 viviendas completas de tres dormitorios, 16 viviendas de dos dormitorios y 4 con un único dormitorio, cumpliendo por el programa de necesidades establecido por el promotor. Además el proyecto contempla zonas comunes interiores y exteriores para destinar a usos diversos.

Contará con altas prestaciones en materia energética, con una Calificación A cercana al consumo nulo. El diseño de la fachada está pensado para mitigar la radiación solar en verano y aprovechar esa energía en invierno.

Industrialización

El edificio se construirá en madera con un alto grado de industrialización, a la vanguardia de la tecnología de la construcción y el diseño arquitectónico. Partiendo de una cuadrícula base, se genera un módulo original, el cual deriva en una serie de variaciones con las características necesarias para adaptarse a su uso y logística. De las necesarias variaciones resultan un número de programas limitados y controlados de fabricación en serie.

Para ello, el proyecto se desarrollará íntegramente con software BIM. (Building information Modeling), lo que supone el mayor control de los costes, gestión de residuos y eficiencia.

Propuesta habitacional

Con la casi eliminación de pasillos, la estandarización de dimensiones y las posibilidades de asociación entre espacios, conseguimos el mejor uso de la superficie útil disponible, favoreciendo la flexibilidad de usos.

Revisión de lo vernáculo

Tradicionalmente en la huerta de Murcia, campo de Cartagena y alrededores, el control solar se sabe imprescindible y se ejecuta a través de celosías, marquesinas, toldos y un controlado tamaño y posición de los huecos. Elementos todos generadores de una estética arquitectónica de la practicidad, la materialidad local y la sabiduría popular.

La propuesta revisa estos elementos para actualizarlos conservando su esencia, de la mano de la industrialización. Así fabricamos las tradicionales celosías como paneles de GRC absolutamente industrializable, con el uso original intacto y la estética revisada.

Puede seguir el desarrollo del proyecto y la construcción del edificio a través de las redes sociales del estudio de arquitectura en Instagram y el blog que editan en su web.