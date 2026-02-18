Mediterráneo Responsable consolida un modelo de preservación del Mediterráneo tras retirar más de 18.000 kilos de residuos

Más de 18.000 kilos de residuos retirados, decenas de acciones desplegadas a lo largo del litoral mediterráneo español y miles de personas movilizadas en actividades educativas, de voluntariado e investigación científica. Estos son algunos de los principales resultados de Mediterráneo Responsable, el proyecto impulsado por TM Grupo Inmobiliario en colaboración con Cruz Roja Española y la Asociación Hippocampus, que se consolida como un modelo de acción ambiental continuada y de largo plazo.

Desde su puesta en marcha, Mediterráneo Responsable ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa de referencia en acción ambiental comunitaria, basada en un enfoque integral que combina educación ambiental, intervención directa sobre el territorio e investigación científica, con un objetivo común: contribuir de forma activa a la preservación del Mediterráneo, uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

Un modelo integral para cuidar el Mediterráneo: concienciación, acción e investigación

Mediterráneo Responsable nace con la vocación de ir más allá de las actuaciones puntuales, abordando la protección del entorno desde una perspectiva estructural, colaborativa y basada en el conocimiento. Para ello, el proyecto se articula en tres grandes ejes de actuación complementarios:

Concienciación y educación ambiental , a través de talleres, actividades divulgativas y programas educativos dirigidos a escolares, jóvenes, familias y ciudadanía en general, con especial foco en la sensibilización desde edades tempranas.

, a través de talleres, actividades divulgativas y programas educativos dirigidos a escolares, jóvenes, familias y ciudadanía en general, con especial foco en la sensibilización desde edades tempranas. Acción directa sobre el territorio , mediante jornadas de limpieza y caracterización de residuos en playas, fondos marinos y entornos costeros, en las que participan voluntariado, entidades locales y comunidades educativas.

, mediante jornadas de limpieza y caracterización de residuos en playas, fondos marinos y entornos costeros, en las que participan voluntariado, entidades locales y comunidades educativas. Investigación científica y ciencia ciudadana, centrada en el muestreo y análisis de microplásticos, la caracterización de residuos y la recogida sistemática de datos que permiten comprender mejor el origen y el impacto de la contaminación.

En este ámbito, el proyecto ha permitido completar la caracterización científica de las poblaciones de caballitos de mar presentes en la laguna del Mar Menor, un hito que ha facilitado trasladar a las administraciones nacionales y regionales la justificación técnica para la posible inclusión de la especie en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, donde podría ser clasificada como “vulnerable”, a la espera de la decisión correspondiente.

Impacto territorial y participación ciudadana

Solo en el último año, centenares de niños y niñas han participado en actividades educativas vinculadas al proyecto, mientras que las acciones de limpieza, muestreo y análisis se han desarrollado en distintos puntos del litoral mediterráneo, como Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga o Baleares, reforzando el carácter territorial, colaborativo y replicable de Mediterráneo Responsable.

Esta implantación en diferentes enclaves ha permitido adaptar las acciones a las características de cada entorno, fortalecer la implicación de agentes locales y generar una red de conocimiento compartido en torno a la preservación del medio.

Respuesta ambiental ante situaciones de emergencia

Entre los hitos más relevantes del proyecto destaca la intervención realizada en la costa de Valencia tras la DANA de 2024, uno de los episodios meteorológicos más adversos de los últimos años. En zonas especialmente afectadas, como el entorno del Perellonet, la Asociación Hippocampus llevó a cabo una inspección exhaustiva de los fondos marinos para evaluar el impacto ambiental del temporal, cuyos resultados fueron trasladados a las autoridades competentes.

Esta actuación pone de manifiesto el valor de Mediterráneo Responsable como herramienta de apoyo ambiental ante situaciones de emergencia, aportando conocimiento científico, capacidad técnica y movilización ciudadana al servicio de la protección del entorno.

Un compromiso estratégico con el Mediterráneo

Mediterráneo Responsable forma parte del Plan Mediterráneo Responsable de TM Grupo Inmobiliario, alineado con su Plan Director de Responsabilidad Corporativa, que sitúa la protección del Mediterráneo y su biodiversidad como uno de los ejes estratégicos de la compañía.

Según su presidenta, Ángeles Serna, “el Mediterráneo forma parte de nuestra identidad como compañía. Este proyecto demuestra que la responsabilidad corporativa se traduce en acciones continuadas, medibles y compartidas con la sociedad, con impacto real sobre el territorio”.

Desde Cruz Roja Española, su presidenta María del Mar Pageo destaca que “más allá de la retirada de residuos, el proyecto ha impulsado la sensibilización ambiental y la ciencia ciudadana, ayudando a comprender mejor el impacto de los microplásticos en la biodiversidad y en la salud humana”.

Por su parte, la Asociación Hippocampus subraya el rigor científico del proyecto y el valor de la colaboración entre ciudadanía, empresas e instituciones. Su presidente, José Luis Alcaide, señala que “las acciones desarrolladas demuestran que la cooperación basada en la evidencia científica es clave para avanzar hacia un Mediterráneo mejor cuidado y gestionado”.

Sobre TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario es un holding alicantino fundado en 1969, especializado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, turísticos y hoteleros que incorporan servicios diferenciales y aportan una excelente experiencia de compra al cliente. Con más de 25.000 viviendas entregadas principalmente en el arco Mediterráneo, la compañía desarrolla también actividad hotelera en México, alquiler vacacional, intermediación inmobiliaria y explotación agrícola, entre otras líneas de negocio.

Con un equipo de 1.700 profesionales en España y México, TM Grupo Inmobiliario desarrolla su actividad bajo un modelo de crecimiento responsable y sostenible. Su Plan Estratégico 2024-2027 contempla alcanzar un volumen de negocio de 1.100 millones de euros, con el Mediterráneo como uno de sus principales ejes de desarrollo y compromiso.