Benissa Natura aclara la situación jurídica del proyecto urbanístico Patmore ante la "desinformación" de Reiniciem, Compromís y Cibe

Con el objetivo de aportar luz y rigor frente a la “alarma social” interesada, promovida por Cibe, Reiniciem y Compromís, Benissa Natura S.L., hace pública la cronología oficial que demuestra el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente del proyecto Patmore y la imposibilidad legal de su paralización sin incurrir en un grave prejuicio económico para el municipio.

Desde la entidad se recuerda que la calificación del suelo urbano no es una decisión arbitraria actual, sino una herencia legal de décadas:

1978: Suelo Urbano Consolidado. El Plan Parcial de la Fustera configuró esta zona como urbana mucho antes de la entrada del actual equipo de gobierno. En aquel momento, la propiedad ya cedió gratuitamente dos zonas verdes al Ayuntamiento de Benissa.

El Plan Parcial de la Fustera configuró esta zona como urbana mucho antes de la entrada del actual equipo de gobierno. En aquel momento, la propiedad ya cedió gratuitamente dos zonas verdes al Ayuntamiento de Benissa. 1998: El error de la desprotección. Bajo la alcaldía de Isidoro Mollà, se aprobó un plan de protección para 9.915 m² de propiedad privada sin prever indemnizaciones. Tras el recurso de la propiedad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sentenció que el consistorio tenía la obligación de expropiar el terreno, algo que ningún alcalde posterior ejecutó debido a las «cantidades desorbitantes» que supondría para las arcas públicas. A fecha de hoy sigue pendiente el cumplimiento de la obligación municipal en ejecución de la sentencia.

Bajo la alcaldía de Isidoro Mollà, se aprobó un plan de protección para 9.915 m² de propiedad privada sin prever indemnizaciones. Tras el recurso de la propiedad, el sentenció que el consistorio tenía la obligación de expropiar el terreno, algo que ningún alcalde posterior ejecutó debido a las «cantidades desorbitantes» que supondría para las arcas públicas. A fecha de hoy sigue pendiente el cumplimiento de la obligación municipal en ejecución de la sentencia. 2022: En noviembre de ese año se presentaron las solicitudes de licencia para el desarrollo del proyecto Patmore. A fecha de hoy, todos los Servicios Técnicos Municipales competentes han emitido informes favorables para otorgar dichas licencias.

A requerimiento de los servicios técnicos del propio ayuntamiento, el 20 de mayo de 2025, se depositó aval de fianza para garantizar las obras de urbanización y edificación de todos los expedientes de licencia por importe de 1.116.000 €.

La actuación de Isidoro Mollá y Maria del Carmen Ronda

Isidoro Mollà Carrió, ha sido alcalde de Benissa durante un total de 12 años, entre 1987 y 1999.” Durante ese período no llevó a cabo ninguna actuación política ni municipal encaminada a la desclasificación del suelo urbano de la totalidad del ámbito que engloba el proyecto Patmore por las graves responsabilidades patrimoniales para el ayuntamiento que hubieran supuesto dicha actuación”, destacan desde Benissa Natura.

El alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha sido contundente al calificar de “desleal e ilegal” la actuación del anterior concejal de Estrategia Territorial, Isidoro Mollá.

“Mollá es consciente que esa protección comportaría responsabilidades patrimoniales inasumibles”, ha afirmado el alcalde de Benissa Arturo Poquet. Las recientes actuaciones de Mollà en relación al proyecto Patmore responden únicamente a intereses personales y políticos difícilmente justificables en base a su trayectoria política.

María del Carmen Ronda fue concejala de ordenación del territorio y urbanismo del ayuntamiento de Benissa entre 2015 y 2019. “Durante ese período no llevó a cabo ninguna actuación política ni municipal relacionada con las competencias de sus concejalías dirigida a la protección y desclasificación del suelo urbano sobre el que se ubica el proyecto Patmore. Sus recientes actuaciones en relación al proyecto Patmore, responden únicamente a intereses personales y políticos en base a su trayectoria política”, sostiene la empresa.

Informes sectoriales: costas y consellería avalan el desarrollo del proyecto Patmore sobre suelo urbano

Tras el acuerdo para incoar el inicio del expediente de suspensión de licencias de un año (noviembre 2022) para estudiar el caso, los informes solicitados a instancia municipal han sido concluyentes:

Costas: El Servicio Provincial de Costas ha confirmado que, al estar fuera del dominio público, no hay oposición al proyecto. Servicios Técnicos Municipales: Los informes Técnicos Municipales han ratificado que el PGOU de 1982 clasifica la totalidad de los terrenos como suelo urbano. Según el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana, las parcelas en las que se han solicitado licencias para Patmore, están fuera del ámbito del LIC del Penyal y de la micro reserva del ámbito de la Fustera. La ausencia de infraestructuras en suelo urbano no es motivo para denegar licencias. La ley permite otorgar licencias si se garantiza la ejecución simultánea de las obras de urbanización, para lo que la empresa ha depositado un aval de 1,2 millones de euros. El otorgamiento de las licencias es un acto reglado. Conselleria (Diciembre 2023): La Generalitat Valenciana ha dictaminado que la presencia de la planta Helianthemum caput-felis no es causa suficiente para impedir la obtención de licencias y advierte que aumentar la protección obligaría al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones millonarias por los derechos denegados a la propiedad.

El hallazgo botánico: la planta protegida está a salvo

Según Benissa Natura, un estudio botánico georreferenciado sitúa la planta protegida fuera del área de construcción del proyecto. La Generalitat confirma que la presencia de flora endémica no anula el planeamiento urbano vigente.

En noviembre de 2023, Benissa Natura S.L., realizó el primer estudio botánico real dentro de la parcela. El resultado, mediante georreferenciación, fue definitivo: los ejemplares de la planta endémica se ubican en la franja litoral que ya está protegida, y no en la zona destinada a la edificación de Patmore. Un mes más tarde, en diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Benissa realizó un segundo estudio obteniendo resultados similares.

La plaga de Tomicus

La tala de pinos en Patmore ha sido una medida sanitaria urgente para evitar que la plaga saltara a las zonas verdes municipales. En ningún caso tiene que ver con movimientos de tierras o alguna acción relacionada con el arranque de las obras. Los servicios técnicos municipales y la policía local han realizado las inspecciones pertinentes para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente y estaban debidamente informados.

Un riesgo financiero y patrimonial para el municipio de Benissa

Benissa Natura recuerda que denegar licencias solicitadas en cumplimiento de la normativa vigente para proteger suelo urbano sin pagar su valor real es un camino directo a la quiebra municipal y a la derivación de responsabilidades personales en todos los ámbitos judiciales.

Según manifestaciones del propio alcalde de Benissa, ha reconocido que, «en política se ha de ser leal y legal. No podemos hipotecar el futuro de Benissa por una decisión que carece de informes técnicos favorables y que generaría indemnizaciones desorbitadas».

Compromiso con la legalidad

Benissa Natura reafirma su voluntad de actuar conforme a la ordenación urbana vigente y los derechos consolidados de la propiedad. La empresa continuará trabajando en estrecha colaboración con la administración municipal para asegurar que el proyecto cumpla con todos los estándares exigidos, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a la normativa ambiental que rige el suelo urbano de Benissa.