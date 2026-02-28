Benissa Natura S.L. aclara la campaña de desinformación sobre la protección de la helianthemum caput-felis

Según responsables de Benissa Natura S.L, “ Ante la campaña de desinformación y las acusaciones infundadas vertidas recientemente por los responsables de las formaciones políticas Compromís, María del Carmen RONDA y CIBE, Isidoro Mollá, queremos reiterar la realidad sobre las actuaciones llevadas a cabo en la propiedad de Patmore “. La entidad manifiesta que la tala de pinos respondió exclusivamente a razones sanitarias urgentes e insiste que rigurosos estudios botánicos avalan la conservación de la Helianthemum caput-felis (jarilla de cabeza de gato). Estos estudios han sido realizados tanto a instancia de Benissa Natura S.L. como del propio ayuntamiento de Benissa y ambos concluyen que el proyecto no generará impacto negativo alguno sobre la flora protegida, desacreditando así el valor de las fotos realizadas desde el exterior de la propiedad por los mencionados anteriormente, sin ningún tipo de rigor de base científica y botánica.

1.- TALA SANITARIA: UNA MEDIDA PREVENTIVA NECESARIA. HELIAMTHEMUN CAPUT-FELLIS, GARANTÍAS DE CONSERVACIÓN .

“La actuación sobre la masa forestal en Patmore, NO ESTÁ VINCULADA A MOVIMIENTOS DE TIERRAS NI EXCAVACIONES, sino que ha sido una intervención urgente de limpieza fitosanitaria”, manifiestan desde Benissa Natura S.L., insistiendo que los pinos talados estaban gravemente afectados por la plaga del Tomicus, un escolítido que perfora los árboles y provoca su muerte rápida . La entidad ratifica que esta medida ha sido fundamental para evitar que la plaga se extendiera a las zonas verdes municipales colindantes y a terrenos privados vecinos, lo que a criterio de la mercantil, en base a los informes realizados, habría supuesto un desastre medioambiental mucho mayor. Dejar los pinos infectados habría sido una negligencia ambiental que habría incumplido la normativa de gestión forestal. Por otra parte Benissa Natura S.L. explica que esta situación se vio agravada por los fuertes vientos padecidos en la zona durante las semanas previas a la tala, vientos que provocaron el desplome de ejemplares de pino y pusieron en riesgo la red eléctrica que a traviesa la propiedad.

Benissa Natura S.L. concluye que:

Plaga de Tomicus: La tala de pinos el pasado me de enero ha sido una medida sanitaria urgente avalada por los inspectores forestales del ayuntamiento para evitar que la plaga saltara a las zonas verdes municipales y terrenos privados vecinos. Flora protegida: Dos estudios botánicos georreferenciados realizados a instancia de Benissa Natura S.L. y el ayuntamiento de Benissa en noviembre y diciembre de año 2023 han acreditado que los ejemplares de Helianthemum caput-felis se sitúan en la franja litoral ya protegida, fuera de la zona de desarrollo del proyecto con la excepción puntual de un par de ejemplares situados en la zona alta del acantilado que deberán ser trasladados a la colonia principal de HELIAMTHEMUN CAPUT-FELLIS, ubicada en la zona baja del acantilado delante de las edificaciones ya existentes en lo que se prevéque será una futura zona verde.

2. LA CONSTACIA EN LA DESINFORMACIÓN

Desde Benissa Natura S.L., quieren denunciar la manipulación sistemática y permanente de la información relacionada con el proyecto Patmore, llevada a cabo por Isidoro Mollá , representante de CIBE y María del Carmen Ronda, representante de Compromís , quienes han llevado a cabo denuncias públicas en relación a la tala sanitaria y la protección de la flora protegida sin haber tenido acceso real a la propiedad y sin ningún tipo de rigor técnico, botánico ni científico.

Según manifiesta Benissa Natura S.L. , “ Los informes botánicos anteriormente citados, concluyen que la zona de influencia del futuro desarrollo respeta escrupulosamente el núcleo poblacional o colonia donde se ubica la flora protegida. Se han establecido perímetros de seguridad y medidas preventivas para asegurar su supervivencia, cumpliendo con la legislación autonómica y europea en materia de biodiversidad. Por tanto, las denuncias que insinúan la destrucción de esta flora son falsas y buscan alarmar a la ciudadanía con fines partidistas “.

3. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA LEGALIDAD

Desde Benissa Natura S.L. reiteran su compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del entorno y garantizan que todas sus acciones en PATMORE se llevan a cabo según establece la legalidad vigente y están supervisadas por los técnicos municipales competentes y dirigidas por especialistas técnicos en cada área de trabajo. “ Lamentamos que estas formaciones políticas y sus representantes, utilicen la mentira y la desinformación para obstaculizar proyectos empresariales legítimos y crear confrontación social. Invitamos a la ciudadanía a confiar en los informes técnicos y científicos llevados a cabo y en los técnicos municipales competentes y no en campañas de desinformación que buscan la paralización mediante la difamación. Es irresponsable utilizar imágenes, documentación e información engañosa para generar una falsa alarma sobre un presunto delito medioambiental que no existe “ concluye la propiedad.