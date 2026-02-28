Foro Liberal y AEFA reflexionan en Alicante sobre el impacto de la educación en la empresa familiar

Empresarios y directivos alicantinos se han dado cita este jueves en un Desayuno Ejecutivo organizado por el Foro Liberal en colaboración con la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), centrado en el papel de la educación en la continuidad de la empresa familiar.

El ponente invitado, Fernando Nogales Lozano, desarrolló la conferencia “Educando desde los intereses de las Empresas Familiares”, en la que planteó la importancia de transmitir valores como la responsabilidad, la cultura del esfuerzo y la comprensión del riesgo empresarial a las nuevas generaciones.

Juan Torres, presidente del Fórum de AEFA, fue el encargado de presentar la sesión, subrayando la necesidad de abordar la educación no solo como una cuestión académica, sino como un elemento clave para la sostenibilidad del tejido productivo.

Durante la jornada se analizó cómo la formación que reciben los jóvenes influye en su percepción del empresario, del beneficio y de la iniciativa privada, y cómo ello puede afectar a la continuidad de los proyectos empresariales familiares, que representan una parte significativa del tejido económico de la provincia.

El encuentro también puso sobre la mesa la necesidad de que las propias familias empresarias desarrollen espacios internos de formación y diálogo intergeneracional para garantizar la transmisión ordenada del proyecto empresarial.

Desde AEFA y Foro Liberal señalaron que este tipo de iniciativas buscan generar reflexión y debate en torno a los retos culturales y económicos que afrontan las empresas familiares en la provincia de Alicante.