Elena Argilés: una arquitectura centrada en las personas

Desde sus inicios, Elena Argilés Blasco ha entendido la arquitectura como una forma de cuidar. Cuidar la luz, las proporciones, los materiales y, sobre todo, a las personas que habitarán cada espacio. Al frente de su estudio, formado por un equipo mayoritariamente femenino, impulsa una manera de proyectar donde la sensibilidad y el rigor técnico avanzan de la mano.

Especializada en viviendas unifamiliares, colectivas e interiorismo, concibe cada proyecto como un traje a medida. La atención al detalle, la coherencia estética y la integración con el entorno definen un trabajo que combina elegancia, funcionalidad y personalidad. En el estudio de arquitectura de Elena Argilés, cada obra es el resultado de un proceso minucioso en el que diseño y ejecución dialogan constantemente.

Más allá de planos y materiales, el estudio apuesta por una arquitectura con alma: espacios pensados para acompañar etapas vitales, para acoger recuerdos y para evolucionar con quienes los viven. La escucha activa y la cercanía son la base de una metodología donde el cliente forma parte del camino creativo.

Para Argilés, la arquitectura no es solo diseñar espacios, sino pensar, proyectar y materializar lugares donde la forma, la función y la emoción encuentran su equilibrio.