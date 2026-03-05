La nueva forma de entender la moda de Bárbara Salus

Durante años, la moda ha operado por silos: diseño, compras, marketing y producto avanzaban en paralelo. Hoy ese esquema ya no sostiene el crecimiento. Con 25 años en el sector —19 en Inditex—, Bárbara Salus acompaña a marcas que han encontrado su mercado, pero necesitan estructura para escalar. «Cuando el negocio crece, también lo hace la complejidad: más referencias, más canales, presión sobre el margen, expansión internacional e integración de tecnología y sostenibilidad», asegura la profesional.

Su premisa es clara: una colección no es solo producto, sino un sistema donde cada decisión impacta en margen, rotación, posicionamiento y capacidad operativa. Por eso creó bsLab, un studio-lab que impulsa trabajo transversal, integrando estrategia, producto y marca. Lo llama «profesionalización silenciosa»: ordenar el negocio desde dentro y alinear decisiones invisibles que determinan el resultado. Su metodología traduce la visión global en acciones concretas: arquitectura de colección, calendario comercial, estrategia de pricing, narrativa de marca y organización de equipos.

También comparte esta lógica en IED y en LinkedIn Learning, acercando la realidad del negocio a nuevas generaciones. En un mercado saturado, su propuesta se basa en «pasar de crear más a decidir mejor», con foco, coherencia y rentabilidad.