La nueva forma de entender la moda de Bárbara Salus

Estrategia, producto y marca alineados para “decidir mejor” en un mercado cada vez más complejo, así es el camino que Bárbara Salus

Bárbara Salus lidera bsLab.

Mar Vives

Durante años, la moda ha operado por silos: diseño, compras, marketing y producto avanzaban en paralelo. Hoy ese esquema ya no sostiene el crecimiento. Con 25 años en el sector —19 en Inditex—, Bárbara Salus acompaña a marcas que han encontrado su mercado, pero necesitan estructura para escalar. «Cuando el negocio crece, también lo hace la complejidad: más referencias, más canales, presión sobre el margen, expansión internacional e integración de tecnología y sostenibilidad», asegura la profesional.

Su premisa es clara: una colección no es solo producto, sino un sistema donde cada decisión impacta en margen, rotación, posicionamiento y capacidad operativa. Por eso creó bsLab, un studio-lab que impulsa trabajo transversal, integrando estrategia, producto y marca. Lo llama «profesionalización silenciosa»: ordenar el negocio desde dentro y alinear decisiones invisibles que determinan el resultado. Su metodología traduce la visión global en acciones concretas: arquitectura de colección, calendario comercial, estrategia de pricing, narrativa de marca y organización de equipos.

También comparte esta lógica en IED y en LinkedIn Learning, acercando la realidad del negocio a nuevas generaciones. En un mercado saturado, su propuesta se basa en «pasar de crear más a decidir mejor», con foco, coherencia y rentabilidad.

