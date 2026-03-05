Rocío Pajares consolida un liderazgo innovador y humano al frente de PANTER®

Rocío Pajares, como CEO del Grupo Empresarial PANTER®, empresa referente en la fabricación del calzado laboral «made in Spain», apuesta por una evolución constante basada en la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de las personas. El liderazgo de Pajares al frente del grupo se caracteriza por una convicción firme: las empresas no solo deben generar valor económico, para ser reinvertido en ellas en mejora continua, sino también impacto positivo en la sociedad y en el entorno.

Con su dedicación e ilusión diaria, la CEO representa el espíritu emprendedor que impulsa el progreso colectivo. Bajo su dirección empresarial y la de sus hermanos, Panter® y Rombull® contribuyen al fortalecimiento de la industria española y de la marca España. Su capacidad para anticiparse a los desafíos del mercado, junto con una apuesta decidida por la excelencia, ha permitido posicionar ambas compañías como empresas líderes que aportan valor al mercado y a la sociedad, generando prosperidad.

Consciente de que el progreso industrial se construye sobre la base de la investigación, la profesional ha impulsado una sólida cultura orientada en I+D+i y según ella solo así conseguiremos un elemento diferenciador para aportar valor al usuario de sus calzados y a la sociedad como tal, a través de la salud. Bajo su liderazgo, PANTER® desarrolla soluciones tecnológicas que elevan los estándares de seguridad, ergonomía y confort. Su visión femenina y de equipo, en un ámbito tradicionalmente masculino, no solo ha inspirado una nueva forma de liderazgo, sino que también ha contribuido a la protección de miles de profesionales en todo el mundo.

Ese espíritu innovador y potenciador del valor, se materializó recientemente en SICUR, el Salón Internacional de la Seguridad en Madrid, donde PANTER® presentó una nueva generación de calzado con la revolucionaria tecnología PUSH&PULL. Esta innovación redefine el concepto de bienestar laboral al ofrecer una «pisada saludable» al usuario, donde amortigua el impacto sobre el sistema musculoesquelético, estabiliza la pisada e impulsa el siguiente paso.

Economía más verde

Para Rocío, cada avance tecnológico es también una oportunidad para avanzar hacia un modelo productivo más responsable. La sostenibilidad forma parte integral de su estrategia empresarial, apostando por procesos más eficientes y materiales respetuosos con el medio. Esta perspectiva refleja una comprensión profunda del papel que deben desempeñar las empresas como agentes activos en la transición hacia una economía más verde y consciente, el proyecto Recicla PANTER® es una prueba de ello. No obstante, «el verdadero compromiso debe ser de una sociedad en su conjunto, no acciones de manera aislada», dice Pajares.

El liderazgo de Rocío Pajares también destaca por su enfoque humano y todos juntos en unión trabajando por un objetivo común. «La desunión rompe, mientras la unión genera prosperidad, entre todos haremos el todo». Su forma de entender la empresa sitúa a las personas como elemento clave y diferenciador, reconociendo que el verdadero motor del crecimiento reside en ellas, en el talento, la motivación, la implicación y el compromiso de los equipos. «Fomentar un entorno laboral inclusivo, seguro y basado en el respeto mutuo es una prioridad que se traduce en una cultura corporativa sólida, donde cada persona puede desarrollarse profesionalmente y aportar lo mejor de sí misma por el bien colectivo», asegura la directiva.

Pajares recibe el premio AEPA. / .

Para Pajares, las empresas son un «organismo vivo y alcanzan el éxito gracias a las personas, que son su corazón y su mayor fortaleza». Defiende que este valor humano se traduce en la generación de empleo, la innovación y el fortalecimiento de las comunidades.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, su figura adquiere un significado especial como referente de liderazgo femenino en el ámbito industrial, un sector donde la presencia de mujeres en puestos de alta dirección sigue siendo un reto, puesto que es un entorno eminentemente masculino. Su ejemplo demuestra que el talento, la preparación y la determinación no entienden de barreras y que el liderazgo femenino aporta una perspectiva enriquecedora, basada en la colaboración, la empatía y la visión a largo plazo. «Hay que entenderse sí o sí, para avanzar. Todos juntos somos más valiosos para la sociedad», apunta Pajares.

Su trayectoria es la prueba de que el éxito empresarial puede construirse desde el compromiso con las personas, la innovación y la responsabilidad social. Es también un recordatorio de la importancia de seguir impulsando la igualdad de oportunidades, promoviendo entornos donde todas las personas puedan desarrollar su potencial y contribuir al progreso colectivo. Ejemplo de ello son las acciones que emprende AEPA (Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante), que está realizando una labor imprescindible para visibilizar el talento femenino.

El liderazgo de Rocío Pajares es símbolo de inspiración, esfuerzo y visión. Porque avanzar hacia una sociedad más igualitaria implica reconocer, visibilizar y apoyar el talento femenino que, como el suyo, está construyendo el camino hacia un mañana mejor