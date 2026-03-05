El zapato de novia de Paco Gil, un referente internacional

En Paco Gil llevan más de cuatro décadas creando zapatos para mujeres que pisan fuerte: seguras, elegantes y con un estilo muy suyo. Hoy, esa misma pasión continúa de la mano de Sara y Carla Gil, segunda generación de la firma, que mantienen intacta su misión desde el primer día: diseñar piezas únicas, cómodas y hechas para durar. Sara y Carla han sabido adaptarse y evolucionar sin perder la esencia de la firma. Por este motivo, además de sus colecciones prêt-à-porter, se han especializado en el diseño de zapatos personalizados para novias e invitadas.

Con esfuerzo y trabajo incansable se han consolidado como la marca de zapatos de novia de referencia en España, y a su atelier de Elda llegan prometidas de todos los rincones del país, así como de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Les encanta acompañar a cada mujer en el proceso de creación de sus zapatos soñados, eligiendo juntas cada detalle para que sean tan especiales como el momento en el que los llevará.

En Paco Gil apuestan por la artesanía y la calidad: pieles naturales, hormas impecables y tacones estables que garantizan comodidad absoluta. Porque saben que un buen zapato no solo debe ser bonito, sino también debe hacerte sentir increíble en cada paso.

Si quieres vivir la maravillosa experiencia de diseñar tus propios zapatos, te esperan en su atelier en la calle Hernán Cortés, 20 de Elda. Agenda tu cita en su página web.