El zapato de novia de Paco Gil, un referente internacional
Sara y Carla se han especializado en el diseño de zapatos personalizados para novias e invitadas
En Paco Gil llevan más de cuatro décadas creando zapatos para mujeres que pisan fuerte: seguras, elegantes y con un estilo muy suyo. Hoy, esa misma pasión continúa de la mano de Sara y Carla Gil, segunda generación de la firma, que mantienen intacta su misión desde el primer día: diseñar piezas únicas, cómodas y hechas para durar. Sara y Carla han sabido adaptarse y evolucionar sin perder la esencia de la firma. Por este motivo, además de sus colecciones prêt-à-porter, se han especializado en el diseño de zapatos personalizados para novias e invitadas.
Con esfuerzo y trabajo incansable se han consolidado como la marca de zapatos de novia de referencia en España, y a su atelier de Elda llegan prometidas de todos los rincones del país, así como de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Les encanta acompañar a cada mujer en el proceso de creación de sus zapatos soñados, eligiendo juntas cada detalle para que sean tan especiales como el momento en el que los llevará.
En Paco Gil apuestan por la artesanía y la calidad: pieles naturales, hormas impecables y tacones estables que garantizan comodidad absoluta. Porque saben que un buen zapato no solo debe ser bonito, sino también debe hacerte sentir increíble en cada paso.
Si quieres vivir la maravillosa experiencia de diseñar tus propios zapatos, te esperan en su atelier en la calle Hernán Cortés, 20 de Elda. Agenda tu cita en su página web.
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones