Alicante acoge la presentación del curso sobre Economía Austriaca impulsado por Foro Liberal y el Colegio de Economistas

Economistas, estudiantes y representantes del ámbito académico se dieron cita el pasado 11 de marzo en el Colegio de Economistas de Alicante con motivo de la presentación del curso “Introducción a la Escuela Austriaca de Economía”, una iniciativa impulsada por Foro Liberal y el Instituto Juan de Mariana.

El acto inaugural contó con la participación del economista Cristóbal Matarán, autor del libro La Escuela Austriaca de Madrid, basado en su tesis doctoral, quien ofreció una conferencia sobre la evolución del pensamiento económico austriaco y su desarrollo en el ámbito académico español.

Durante su intervención, Matarán realizó un recorrido por las principales aportaciones de esta tradición intelectual, desde los economistas fundadores Carl Menger y Eugen von Böhm-Bawerk, cuyas teorías sobre el valor, el capital y la acción humana sentaron las bases del pensamiento económico liberal moderno, hasta la influencia contemporánea de autores como el catedrático Jesús Huerta de Soto, uno de los principales impulsores de esta escuela en el ámbito universitario español.

El evento contó también con la participación institucional del Colegio de Economistas de Alicante, representado por Iván Poveda, vocal de la entidad, que destacó la importancia de iniciativas formativas que amplían el marco analítico de los profesionales de la economía y fomentan el pluralismo metodológico en el debate económico.

El curso, que se celebrará durante el mes de mayo en el propio Colegio de Economistas, abordará los fundamentos de la Escuela Austriaca y su aplicación al análisis de los procesos de mercado, la función empresarial, el capital, el dinero y las instituciones.

El programa contará con la participación de profesores y especialistas vinculados a esta tradición de pensamiento, entre ellos Miguel Anxo Bastos, Óscar Rodríguez Carreiro, Miguel Ángel Alonso Neira y César Martínez Meseguer.

La iniciativa está patrocinada por la Fundación Jesús Huerta de Soto y cuenta además con la colaboración del Colegio de Economistas de Alicante y Students for Liberty España.

El objetivo del programa es ofrecer a economistas, empresarios y estudiantes una aproximación rigurosa a una de las tradiciones intelectuales más influyentes del pensamiento económico contemporáneo.

Más información en esta web.